logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les outils IA de Destination Canada


L’office de tourisme canadien en France vous partage ses dernières innovations pour aider les professionnels du tourisme à tirer leur épingle du jeu pour leurs ventes Canada.


Rédigé par Destination Canada le Lundi 29 Juin 2026 à 00:05

Aurora AI © Destination Canada
Aurora AI © Destination Canada
CroisiEurope

Le Canada facilite l’accès à sa data via Aurora AI


Fruit du savoir-faire canadien en matière de tourisme, Aurora AI s’appuie sur une connaissance inégalée de l’information sur les voyages à l’échelle mondiale et nationale. Construit par Destination Canada, Aurora AI est un réseau de renseignements qui utilise Gemini Enterprise et est alimenté par le Consortium de données touristiques canadiennes. Ce consortium présente les recherches validées, les ensembles de données fiables et les renseignements des partenaires de Destination Canada, ce qui en assure la crédibilité et la pertinence. Il a été lancé en 2024 et a remporté le prix de la meilleure utilisation de l’intelligence artificielle à des fins non lucratives ou non commerciales lors de la remise des prix 2024 DataIQ AI Awards.

Aurora AI s’adresse aux entreprises et organismes touristiques, organismes de marketing de destination, associations industrielles, membres du gouvernement et leaders de l’industrie en quête d’informations et de données touristiques fiables pour élaborer des stratégies efficaces et prendre des décisions rapides.

Lancé en novembre 2025, Aurora AI combine la recherche en langage naturel, des modèles prédictifs, des outils de simulation de voyageurs et des agents d’IA spécialisés dans un système intégré qui apprend, s’adapte et réagit.

Le Jumeau Voyageur © Destination Canada
Le Jumeau Voyageur © Destination Canada

Testez le Jumeau Voyageur d’Aurora AI


Le Jumeau voyageur est notre Large Language Model (LLM) qui repose sur le Programme de segmentation des voyageurs du Consortium de données touristiques canadiennes. Il a été élaboré à partir de recherches menées auprès de voyageurs réels dans les dix marchés principaux de Destination Canada, dont la France.

La version en français a été lancée en mai 2026 lors du salon touristique canadien Rendez-vous Canada et s’améliore continuellement. Il peut répondre aux attentes des tour-opérateurs français et OTAs vendant le Canada, notamment pour :

  • Cibler le bon public : Repérez les audiences les plus susceptibles de s’intéresser à votre campagne, votre produit ou votre expérience pour mieux comprendre leurs intérêts et les facteurs qui influencent leurs décisions de voyage.

  • Concevoir un produit : Comprenez ce qui compte vraiment pour les voyageurs avant le lancement.

  • Tester une campagne : Explorez des idées de campagne, des créations et des messages auprès de différents segments pour découvrir leurs réactions possibles avant le lancement et adaptez vos textes, vos visuels et vos idées à ce qui compte réellement pour vos voyageurs cibles.

  • Présenter une idée convaincante : Appuyez vos recommandations sur de véritables renseignements voyageurs.

Plus besoin d’analyser des données de segmentation complexes : il offre en quelques secondes des réponses claires et conversationnelles qui vous aident à orienter vos décisions.

A ce jour, les destinations et entreprises touristiques canadiennes ont utilisé le Jumeau voyageur pour prendre des décisions plus éclairées et obtenir des résultats concrets :

Ainsi, le prestataire Eagle Wing Whale Watching a utilisé le Jumeau Voyageur pour repérer de nouveaux intérêts chez les visiteurs et explorer des possibilités de produits au-delà des ses circuits habituels. En élargissant son offre d’expériences spécialisées, l’entreprise a doublé son nombre de circuits spécialisés.

Un autre prestataire, Bay of Fundy Adventures a identifié le segment Glore-Trotteurs Raffinés comme étant le public le plus susceptible de visiter, de passer la nuit et de réserver des expériences guidées. Ces renseignements ont aidé l’organisme à adapter son approche marketing, passant de la promotion d’activités individuelles à la présentation de la région comme destination de choix pour les expériences immersives et mémorables ce qui a fait augmenter de 200% les réservations par rapport à l’année précédente.

Consortium de Données Touristiques canadiennes © Destination Canada
Consortium de Données Touristiques canadiennes © Destination Canada

Aurora AI développe de nouveaux agents & innove sans relâche pour répondre aux besoins changeants du secteur du tourisme. Nous voulons connaître votre avis sur vos expériences avec Aurora AI.

Faites parvenir vos questions, commentaires et idées à l’équipe du Consortium de données en écrivant vos commentaires ici.


Contact

Les outils IA de Destination Canada

Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.

Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Cyrielle Bon, directrice générale pour Destination Canada en France.

www.LeCanadaNaturellement.fr

Retrouvez-nous sur :
facebookinstagramyoutube



Lu 210 fois

Tags : AI, auroraAI, DestinationCanada, IA, innovation, jumeauvoyageur, Tourisme, travellertwin
Notez

Brand News DestiMaG

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia
Il est une saison où le Québec touche au conte. Quand la neige recouvre les toits de tôle, que le...
Sainte-Lucie
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les outils IA de Destination Canada

Les outils IA de Destination Canada
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Cap sur 2027 : Offrez la sérénité à vos clients avec nos circuits à départs garantis

Les outils IA de Destination Canada

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia

Inde : vivez l’élégance d’un voyage entre héritage et modernité avec Karibuni

Zanzibar : RIU et TUI France signent un fam trip grandiose à la découverte du nouveau Riu Palace Swahili

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
AirMaG

AirMaG

LATAM s'associe à Ponant pour ses premiers vols charters passagers avec du SAF

LATAM s'associe à Ponant pour ses premiers vols charters passagers avec du SAF
CruiseMaG

CruiseMaG

Hurtigruten joue la carte du "fair-play" avec une offre spéciale Norvège-France

Hurtigruten joue la carte du "fair-play" avec une offre spéciale Norvège-France
Distribution

Distribution

Déconnexion, bien-être, découvertes : les nouvelles priorités des voyageurs français

Déconnexion, bien-être, découvertes : les nouvelles priorités des voyageurs français
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare
La Travel Tech

La Travel Tech

Ian Brown nommé CEO de Trainline

Ian Brown nommé CEO de Trainline
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo présente ses nouvelles Diamond Suites

L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo présente ses nouvelles Diamond Suites
Partez en France

Partez en France

A Guebwiller, le charme d'une Alsace loin des clichés

A Guebwiller, le charme d'une Alsace loin des clichés
Production

Production

Dubaï, Abou Dabi, Qatar... : "les départs peuvent reprendre" annonce le SETO

Dubaï, Abou Dabi, Qatar... : "les départs peuvent reprendre" annonce le SETO
Transport

Transport

Trenitalia France accepte la carte American Express

Trenitalia France accepte la carte American Express
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias