Les outils IA de Destination Canada

Testez le Jumeau Voyageur d’Aurora AI

Cibler le bon public : Repérez les audiences les plus susceptibles de s’intéresser à votre campagne, votre produit ou votre expérience pour mieux comprendre leurs intérêts et les facteurs qui influencent leurs décisions de voyage.

Concevoir un produit : Comprenez ce qui compte vraiment pour les voyageurs avant le lancement.

Tester une campagne : Explorez des idées de campagne, des créations et des messages auprès de différents segments pour découvrir leurs réactions possibles avant le lancement et adaptez vos textes, vos visuels et vos idées à ce qui compte réellement pour vos voyageurs cibles.

Présenter une idée convaincante : Appuyez vos recommandations sur de véritables renseignements voyageurs.

Le Jumeau voyageur est notre Large Language Model (LLM) qui repose sur le Programme de segmentation des voyageurs du Consortium de données touristiques canadiennes. Il a été élaboré à partir de recherches menées auprès de voyageurs réels dans les dix marchés principaux de Destination Canada, dont la France.La version en français a été lancée en mai 2026 lors du salon touristique canadien Rendez-vous Canada et s’améliore continuellement. Il peut répondre aux attentes des tour-opérateurs français et OTAs vendant le Canada, notamment pour :Plus besoin d’analyser des données de segmentation complexes : il offre en quelques secondes des réponses claires et conversationnelles qui vous aident à orienter vos décisions.A ce jour, les destinations et entreprises touristiques canadiennes ont utilisé le Jumeau voyageur pour prendre des décisions plus éclairées et obtenir des résultats concrets :Ainsi, le prestataire Eagle Wing Whale Watching a utilisé le Jumeau Voyageur pour repérer de nouveaux intérêts chez les visiteurs et explorer des possibilités de produits au-delà des ses circuits habituels. En élargissant son offre d’expériences spécialisées, l’entreprise a doublé son nombre de circuits spécialisés.Un autre prestataire, Bay of Fundy Adventures a identifié le segment Glore-Trotteurs Raffinés comme étant le public le plus susceptible de visiter, de passer la nuit et de réserver des expériences guidées. Ces renseignements ont aidé l’organisme à adapter son approche marketing, passant de la promotion d’activités individuelles à la présentation de la région comme destination de choix pour les expériences immersives et mémorables ce qui a fait augmenter de 200% les réservations par rapport à l’année précédente.