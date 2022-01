Les salaires minima des opérateurs de voyages revalorisés

Le contexte était difficile, mais les organisations syndicales patronales (Entreprises du Voyage et Seto) des opérateurs de voyages et les partenaires sociaux (CFTC, CFDT et CGE-CGC) viennent de signer un nouvel accord salarial, dans le cadre de la négociation annuelle sur les niveaux de minima conventionnels.



" En effet, les contraintes étaient doubles : d’une part l’inflation et la perte d’attractivité de notre secteur ; d’autre part, la dégradation des résultats des entreprises sous l’effet d’une très longue crise sanitaire qui impacte frontalement nos activités et dont on ne voit pas la sortie ", soulignent dans un communiqué commun les EDV et le SETO.



Ces doubles contraintes ont été intégrées par les parties et nous venons d’aboutir à un accord ".



Ainsi, les salaires minima du Groupe A sont revalorisés rétroactivement de 3,79% au 1er décembre 2021 et de 0,88% au 1er janvier 2022.



Ceux du Groupe B, de 2% au 1er décembre 2021 et ceux des Groupes B à G, de 1% au 1er mars 2022.