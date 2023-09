Les workshops « Les Rendez-Vous Martinique », nouvelle édition

Les 26, 28 septembre et 2 octobre, le Comité Martiniquais du Tourisme, accompagné des professionnels de Martinique, part à nouveau sur les routes de France pour rencontrer les agents de voyage et les agences groupes. Au programme des workshops « Les Rendez-Vous Martinique » : présentation des dernières actualités de la destination, ateliers, animations...et de belles surprises !



Rédigé par le Comité Martiniquais du Tourisme le Lundi 11 Septembre 2023

Après le succès des Workshops « Les Rendez-Vous Martinique 2022 », le Comité Martiniquais du Tourisme est heureux de revenir à votre rencontre cette année à Rennes, Strasbourg et Paris respectivement les 26, 28 septembre et 2 octobre vous présenter cette belle destination tant appréciée par les Français.



3 villes ! 3 étapes ! Une excellente opportunité pour non seulement rencontrer les professionnels martiniquais – compagnies aériennes, hôteliers, villas, résidences, organisateurs de séjours, loueurs de voitures et autres acteurs de la destination – mais aussi pour partager un moment convivial ponctué d’animations, gagner de nombreux lots, déguster les saveurs tropicales !



Chaque soirée commencera à 18h00 par l’accueil avec un cocktail de bienvenue, se poursuivra par le workshop, puis par la présentation de la destination par le Comité Martiniquais du Tourisme. Ensuite, cocktail dînatoire, animations et moment tant attendu par tous : tirage au sort avec l’annonce du/des gagnant (s) du quiz !



Tous les ingrédients sont réunis pour que vous passiez une soirée fructueuse et que vous soyez prêts à proposer en toute confiance la destination à vos clients.



La Martinique, une île aux attraits incomparables Idéalement située au cœur des Petites Antilles, La Martinique est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes.

Sa température moyenne de 26°C, ses 1 100 km² de paysages contrastés et idylliques, sa végétation luxuriante et diversifiée, ses plages de rêve, sa culture aux mille influences, sa gastronomie créative et aux saveurs multiples, sa touche française, la diversité et la qualité de son hébergement, ses activités exaltantes, ses rencontres inoubliables séduisent les visiteurs toute l’année.



La Martinique, c’est aussi la reconnaissance par l’UNESCO pour son patrimoine et sa biosphère. Après l’entrée de la yole ronde de Martinique au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2020, la Martinique est reconnue par l’UNESCO en 2021 comme Réserve Mondiale de Biosphère pour l’ensemble du territoire terrestre et marin.



L’île continue d’attirer puisque son inscription pour les « Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique », site faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, est en cours d’évaluation par l’UNESCO.



Hospitaliers, les Martiniquais sauront accueillir vos clients et leur faire partager les trésors de leur île engagée dans une démarche écoresponsable.



Vous souhaitez vous inscrire à l’un des 3 workshops ?

Le nombre de places étant limité, vous pouvez vous inscrire ici dès maintenant au workshop le plus proche de votre région.

Contacter le Comité Martiniquais du Tourisme



Commercial@martiniquetourisme.com

+33 1 44 77 86 00

www.martinique.org L’équipe du Comité Martiniquais du Tourisme se tient à votre disposition :+33 1 44 77 86 00



