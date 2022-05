Liquidation judiciaire : quels recours pour les voyageurs qui déclarent leur créance hors délai ? 🔑

De son côté, Me Removille remarque que dans le cas de Blue Passion, « il existe un trou noir au niveau comptable de 21 mois.



En effet, en mai 2020, les dirigeants ont changé la date de clôture de l'exercice en cours, qui est passée du 1er octobre au 30 septembre, au lieu du 1er janvier au 31 décembre. On se retrouve donc avec un exercice de 21 mois, du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020, pour lequel les comptes n'ont pas été déposés étant donné cette modification et la date du dépôt de bilan.



On pourrait donc imaginer que cette manœuvre était destinée à cacher que les comptes étaient mauvais et que la société se trouvait en état de cessation des paiements bien avant la date retenue par le Tribunal, à savoir le 31 août 2020 ».



Doit-on y voir la possibilité d'aller rechercher les dirigeants en faillite personnelle ? Encore faudrait-il avoir accès aux comptes de l'entreprise...



De même, le fait que 500 personnes n'aient pas été inscrites sur l'état des créances par les dirigeants pourrait-il constituer une faute de gestion ou une manœuvre destinée à cacher une partie du passif ? « Tout ceci paraît bien hypothétique et on peut se demander si les personnes qui n'ont pas déclaré leur créance ont un intérêt à agir étant donné que leur créance n'existe plus et qu'ils sont forclos ? , s’interroge Me Removille.



Cela risque d'être très coûteux en frais de contentieux pour un résultat qui reste très aléatoire. D’autant plus que le garant financier, de son côté, peut aussi avoir demandé une contre-garantie aux dirigeants, se retourner contre eux et saisir leurs biens à hauteur du montant de leur caution personnelle.



Par ailleurs, l'action appartient au liquidateur, car c'est lui seul qui peut demander des sanctions au Tribunal avant la clôture de la liquidation - et non pas les créanciers floués – pour faute de gestion, pour non-tenue de comptabilité, pour ne pas avoir inscrit sur la liste des créanciers la totalité des gens qui avaient des avoirs, ou encore pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par le Code du Commerce ».



Dans ce cas et si une partie du passif mis à la charge des dirigeants entrait dans l'actif de la liquidation judiciaire de Blue Passion, cet argent pourrait permettre de rembourser une partie des créanciers... mais pas les clients forclos.



Et Me Ayoun de rajouter : « La mauvaise gestion de la trésorerie ne constitue pas un délit. J'ai déjà vu des cas de procédures collectives où les gérants avaient pris toutes les mauvaises décisions possibles, pour autant la procédure n'a pas été considérée comme une faute de gestion.



En général, malheureusement, une fois qu'une société est morte, il n'y a plus rien à faire ».