Lisbonne : malgré la prolongation des restrictions, la région se tient prête à accueillir les touristes

Dans le même temps l'Office de tourisme de Lisbonne annonce que toutes les zones touristiques de la région de Lisbonne peuvent de nouveau recevoir les touristes.



" Toutes les zones touristiques de la région de Lisbonne ne sont plus en état d’urgence et sont prêtes à accueillir des visiteurs internationaux dès la réouverture des frontières, " explique le communiqué de presse.



Avec son nouveau label a été mis en place le « Clean & Safe », la destination se veut " une des villes les plus sûres d’Europe pour les voyageurs ".