Liste pays : la Turquie, la Géorgie et l'Iran en rouge, le Chili et l'Uruguay en vert

Deux pays le Chili et l'Uruguay passent de la liste orange à verte. Les voyageurs de douze ans ou plus en provenance de ces pays/territoires ne sont pas soumis au régime des motifs impérieux et ont l’obligation de présenter la preuve d'un schéma de vaccination complet, ou le résultat négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 72 heures avant le départ ou un certificat de rétablissement.



Enfin, l'Albanie, la Bosnie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie font le trajet inverse et passent du vert à l'orange.



Les voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays/territoires sont soumis aux motifs impérieux et devront respecter un auto-isolement de 7 jours.



Ils doivent aussi présenter à l’embarquement, le résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72h ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 48h avant le vol. Ils pourront faire l’objet d’un test antigénique aléatoire à l’arrivée.



Les voyageurs vaccinés devront comme pour les pays rouges justifier de la preuve d'un schéma de vaccination complet.