Locaboat : les pénichettes candidates aux Césars du Voyage Responsable

Locaboat Holidays est le spécialiste européen de la location de bateaux sans permis depuis 1977.



Fort de cette expérience, l'entreprise concourt aujourd'hui aux Césars du Voyage Responsable, dans la catégorie Voyages.



« Notre flotte de bateaux est unique par sa qualité et son homogénéité et nous sommes les inventeurs des fameuses Pénichettes® qui allient style, authenticité et confort » annonce Julien Stihlé.



Aujourd’hui Locaboat est fier de pouvoir proposer une gamme de plus de 300 bateaux, dont 38 hybrides, depuis ses 24 bases implantées dans les plus belles régions de France et d’Europe.



Trois de ces bases sont d'ailleurs labellisées "Pavillon bleu", récompense de leur engagement en matière de tourisme durable et responsable.