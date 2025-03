Locasun annonce sa liquidation

Les réservations de séjours à compter du 27 juin 2025 ne sont plus disponibles.

Les réservations dont le séjour s’achève au plus tard le 28 juin 2025 seront honorées.

Les réservations avec une date de fin de séjour postérieure au 28 juin 2025 seront annulées et feront l’objet d’un remboursement intégral.

Concernant les voyageurs Le service client reste joignable via les canaux habituels pour toute demande relative aux prestations en cours ou aux garanties.Les hébergeurs professionnels et particuliers partenaires ont été informés. Tous les engagements prévus jusqu’au 28 juin 2025 inclus seront maintenus.La société Locasun adresse ses remerciements à l’ensemble de ses clients, partenaires et collaborateurs pour leur confiance depuis sa création.