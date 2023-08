Location de voiture, le bilan de l’été Baisse des réservations cette saison

Carigami, le comparateur de location de voitures, a établi le bilan de l'été pour la période du 1er mai au 20 août 2023. Pour la première fois depuis 2021, le secteur note une réduction des tarifs, ainsi qu'une baisse sans précédent du nombre de réservations.



Rédigé par Manon Morelli le Mardi 22 Août 2023





Lors des vacances estivales, la location de voiture est une option courante pour faciliter vos déplacements sans avoir à utiliser votre véhicule personnel.



Cette année, le comparateur en ligne Carigami a étudié le comportement des consommateurs par rapport aux années précédentes, et la conclusion est claire.



Retour sur la baisse du nombre de locations de voiture cet année.

Location de voiture, une baisse des tarifs baisse de tarifs de 10% cette année par rapport à 2022, mettant fin à plusieurs années d'augmentation consécutive. Ce déclin est attribué à la résolution d'un problème critique apparu avec la pandémie : la pénurie de véhicules neufs, qui avait entraîné une envolée des prix en 2021 (+35% par rapport à 2019) et 2022 (+48% par rapport à 2021).



Malgré cette réduction, les plus onéreuses qu'avant la pandémie, affichant une hausse de 27% en France cette année. Le coût moyen pour une semaine de location est de 332€, un montant resté stable depuis avril 2023. Cette stabilité des tarifs est liée à un faible niveau de réservations sans pic estival. Effectivement, contrairement aux années passées, aucune augmentation des réservations n'a été notée au printemps ni à l'approche de la saison estivale. Le secteur de la location de voitures a connu une, mettant fin à plusieurs années d'augmentation consécutive. Ce déclin est attribué à la résolution d'un problème critique apparu avec la pandémie : laneufs, qui avait entraîné une envolée des prix en 2021 (+35% par rapport à 2019) et 2022 (+48% par rapport à 2021).Malgré cette réduction, les voitures de location demeurent, affichant une hausse de 27% en France cette année. Lepour une semaine de location est deun montant resté stable depuis avril 2023. Cette stabilité des tarifs est liée à un faible niveau de réservations sans pic estival. Effectivement, contrairement aux années passées,

Une réduction du nombre de réservation cette saison comparateur Carigami note une réduction des réservations de 10 % en comparaison avec l'été précédent, et de 50 % par rapport à l'été 2019. Ce déclin de la demande est associé à une diminution du pouvoir d'achat et à l'effet des autres frais de vacances. En effet, la location d'une voiture découle fréquemment de l'achat initial d'un billet d'avion ou d'un trajet en train.



« La hausse des billets de train et d’avion ont découragé beaucoup de vacanciers, qui, in fine, n’ont pas loué de voiture et se sont tournés vers des vacances plus accessibles avec leur voiture particulière. » explique



Sur les 4 dernières années, Carigami observe une baisse de la demande de location de voiture en France avec une utilisation plus fréquente des véhicules personnels en vacances. Les habitudes de consommation des français et des touristes en France sont amenées à changer en raison de l’l’augmentation du coût de la vie.

Cette année, lenote une réduction des réservations de 10 % en comparaison avec l'été précédent, et de 50 % par rapport à l'été 2019. Ce déclin de la demande est associé à une diminution du pouvoir d'achat et à l'effet des autres frais de vacances. En effet, la location d'une voiture découle fréquemment de l'achat initial d'un billet d'avion ou d'un trajet en train.» explique Pierre Feisthauer , chargé de développement chez Carigami.Sur les 4 dernières années, Carigami observe uneLes habitudes de consommation des français et des touristes en France sont amenées à changer en raison de l’ inflation et de

Lu 258 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Incentive : le tourisme spatial, une nouvelle façon de communiquer SAF : American Express GBT rejoint le fonds d'United Airlines