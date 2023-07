Inflation voyage : le début de la fin ? 🔑

Il faut dire que la hausse du panier moyen était jusque-là déraisonnable, de l'ordre 25% chez les adhérents des EDV.



" Des Français ne peuvent plus accéder aux vacances, dans les conditions dans lesquels ils y avaient accès dans le passé.



Les hôtels et les villages vacances sont transformés en séjour dans la famille, ils sortent du secteur marchand, " rapporte le président du syndicat patronal.



Le différentiel du taux de départ dans la population hexagonale, avec les autres années, serait tout simplement énorme.



D'après Protourisme, une partie de la clientèle a renoncé pour l'instant, à réserver, car les prix sont trop élevés au regard de leur budget.



Près de 7 millions de personnes attendent les bonnes affaires pour savoir s'ils fermeront les volets de leur logement en août ou resteront à la maison.



" Nous sommes arrivés à la limite aujourd'hui des prix pratiqués, alors que nous étions en avance au mois de mars, pour les vacances d'été, au niveau des nuitées.



Actuellement, nous sommes en léger retard, par rapport à 2022, du fait de l'inflation, " estime Didier Arino, le directeur général de Protourisme.



L'industrie doit globalement se préparer à refermer le chapitre de la hausse des tarifs, une fois la fenêtre estivale refermée.



Entre les clients échaudés par l'exercice 2023, le retour des capacités aériennes et de la concurrence, nous reviendrons à une sorte de normalité.



" Nous sommes nettement en avance sur les réservations de l'hiver, les voyageurs anticipent même pour février, mars et Pâques 2024.



Les capacités aériennes permettent des tarifs plus logiques, nous revenons finalement au monde d'avant, " conclut Philippe Sangouard.