Location : les vacances de Noël à la montagne plébiscitées

Alpes ou Pyrénées, à deux exceptions près Espace Killy dans les Alpes et Cauterets dans les Pyrénées qui retrouvent sensiblement leurs niveaux de 2019, les grands domaines skiables affichent des progressions significatives par rapport à 2019 !



Cette hausse de la demande pour des séjours au ski pour les vacances de Noël a un impact direct sur le niveau des prix : + 18,6 % en moyenne par rapport à 2019.



La mer constitue la seconde grande destination pour les vacances de Noël. Et c’est la Bretagne (26 % de PDM, en hausse de 2 points vs 2019) et la Vendée-Charente (20 % de PDM, en hausse de 3 points vs 2019 qui se taillent la part du lion avec au total près d’une réservation sur deux.



Star des vacances de Noël 2020 avec des progressions spectaculaires par rapport à 2019, l’outre-mer affiche, cette année, des réservations en recul par rapport à l’an dernier. Ainsi, aux Antilles, la situation insurrectionnelle et le faible niveau de couverture vaccinale entraîne d’importantes chutes de réservations.



Mais même La Réunion, qui n’a pas connu de heurt, voit son volume de réservations reculer par rapport à 2020 !