Locations de voitures : Virtuo for Business intégrera Amadeus en janvier 2024

TourMaG.com - La digitalisation est une véritable tendance, accélérée depuis la crise sanitaire. Des acteurs de la location de courte durée ont développé des applications et renforcé la digitalisation de leurs services. Quel regard portez-vous sur ce contexte ?



Thibault Chassagne : Je suis étonné que nous ayons si peu de concurrence sur le parcours 100% digital. Les gros acteurs ont des briques, comme scanner le permis de conduire en amont, mais ne permettent pas encore de tout faire avec son smartphone. Ça progresse mais lentement.



TourMaG.com – Quelles sont les perspectives pour 2024 ?



Thibault Chassagne : Nous pouvons atteindre 35% de part de marché sur le B2B d’ici 3 ans.



TourMaG.com - Quid de l’Europe ?



Thibault Chassagne : Pour l’heure nous souhaitons consolider notre position. A horizon 24 mois, nous n’avons pas prévu de nouvelles implantations en Europe.



A long terme, nous regardons plus loin, le marché US est le plus gros marché de location de voitures et ne connait pas d’acteur équivalent à Virtuo.