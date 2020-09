Locatour affiche une croissance de +26% sur la France cet été

La France a porté l'activité de Locatour cet été. En effet le voyagiste affiche une progression de +26% entre juin et août 2020 par rapport à la même période l'an dernier.



La montagne, le Périgord et l’arrière pays méditerranéen témoignent d’une excellente progression durant cet été 2020 indique Locatour.



Sur la montagne, ce sont les Alpes et le Jura, avec respectivement +60% et +23% qui ont remporté un vif succès.



La Dordogne, l’Ardèche et le Vaucluse s’octroient également une belle progression contrebalançant ainsi les résultats inquiétants de l’avant-saison.



Certaines villes côtières comme Arcachon, Bretignolles-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire, Saint-Briac-sur-Mer, l’île-de-Ré, Bidart ou Argelès ont attiré les vacanciers.



" La bonne performance, enregistrée sur ces destinations, s’explique par des mises en avant fortes effectuées par Locatour et par l’augmentation des stocks dans ces villes où sont implantés des campings Sunissims (une gamme de camping pour des vacances clé-en-main ). Certaines de ces destinations touristiques affichent une excellente progression à 3 chiffres versus 2019 " explique le voyagiste dans un communiqué.