Logis Hôtels : "les pratiques de Booking, Expedia... sont indécentes pendant la crise Covid-19"

Dans ce contexte, le directeur général de Logis Hôtels appelle les entreprises et les consommateurs à réserver en direct auprès des établissements.



"Si vous êtes voyageurs d’affaires et que votre entreprise vous impose de réserver via une de ces plateformes, exhortez votre employeur à vous accorder la possibilité de réserver directement : non seulement votre entreprise paiera moins cher en direct, mais en plus elle donnera encore plus de concret à sa politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE)" précise le communiqué.



Enfin, Logis Hôtels demande aux OTA de travailler de construire un New Deal avec 3 volets concrets :

1. Un plan de soutien immédiat aux indépendants pour relancer ensemble notre activité

2. Un abaissement de 5 points des commissions sur l’ensemble des séjours de l’année 2020

3. Dès 2021, l’alignement des commissions supportées par les hôteliers indépendants sur celles des groupes hôteliers capitalistiques