Loi Mobilités : Expensya lance un Forfait Mobilités Durables

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la loi Mobilités, Expensya, la solution de gestion automatisée des dépenses en entreprises, lance son nouveau forfait Mobilités Durables, afin de gérer simplement et efficacement les déplacements des collaborateurs.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 8 Juillet 2021

La loi d’orientation des mobilités (LOM), publiée au Journal officiel à la fin de l’année 2019, transforme en profondeur la politique des mobilités et met en place des mesures pour les entreprises, comme le forfait mobilités durables.



" D’un montant maximal de 400€ en 2020, il est désormais de 500€ en 2021 et vise à inciter les entreprises à s’intéresser à de nouveaux modes de transports plus durables ", explique Expensya dans un communiqué.



Aussi, la solution de gestion automatisée des dépenses en entreprises annonce le lancement d'une nouvelle offre de forfait mobilités durables (FMD) " afin de permettre aux entreprises d'offrir à leur salariés un moyen de transport "doux" (vélo, trottinette, marche, rollers…) et aux administrateurs de gérer les dépenses de micro-mobilités et la mobilité multi-modale tout en améliorant la marque employeur et le bien-être des salariés ".



Pour rappel, le FMD est un avantage donné au salarié pouvant atteindre 500€ dans le privé et 200€ dans le secteur public. Il est cumulable avec le remboursement de l’abonnement de transport.

"Une intégration efficace à la paie" Expensya s'appuie sur la technologie de sa marque OCR+ pour que les entreprises puissent gagner du temps en affichant automatiquement le type d’informations à récupérer : la nature de la dépense, la date, le montant, le lieu de la dépense…



De plus, la solution propose deux modes d’utilisation : soit avec l’avance des frais par l’employé qui collecte les justificatifs afin de se faire rembourser, soit grâce à une carte bleue virtuelle Expensya limitée à une liste de prestataires de mobilités autorisées.



" Ces différentes options permettent une intégration efficace à la paie. La solution d’Expensya permet d’alimenter automatiquement les logiciels de Paie, de Comptabilité et de pilotage de bilan carbone via une intégration au système d’information de l’entreprise ", ajoute le Groupe.

