Loi climat : la suppression des lignes domestiques "est totalement disproportionnée"

TourMaG.com - Effectivement on peut lire dans la presse les déclarations de Thomas Juin, Président de l’UAF qui affirme que les lignes concernées par la loi "Climat et résilience" "ne représentent en cumulé que 0,23 % des émissions de CO2 du transport aérien intérieur français et 0,04 % des émissions des transports en France".



Nicolas Paulissen : Oui on voit que nous avons là une mesure totalement disproportionnée par rapport même à l’objectif de la mesure et totalement inefficace dans la lutte contre le changement climatique.



TourMaG.com - D’où tenez-vous ces chiffres ? C’est une étude que vous avez réalisée ?



Nicolas Paulissen : Oui mais ces chiffres proviennent de sources sures.



TourMaG.com - Vous craignez une forme de jurisprudence qui ferait que cette interdiction touche d’autres lignes en Europe ?



Nicolas Paulissen : Complètement.



Nous ne pouvons accepter qu’il y ait dans cette affaire un fondement juridique qui soit incertain. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à le dire. Si vous relisez l’avis du conseil d’Etat sur la disposition législative d’interdiction de certaine linges domestiques vous pourrez constater clairement qu’il est fait deux reproches à l’Etat Français.



D'une part l’absence totale d’étude d’impact économique et environnemental et d'autre part une interrogation sur le fondement juridique de la mesure formalisée ainsi : « Le Conseil d’Etat appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 20 précité semble avoir été conçu afin de permettre aux Etats de faire face à des problèmes graves d’environnement en présentant un caractère locale et temporaire, ce qui n’est pas le cas des gaz à effet de serre ».



Nous souhaitons donc que la règlementation européenne ne soit pas détournée de son objectif initial et nous attendons que la Commission nous dise ce qu’elle pense de la mesure française.