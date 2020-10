Loire-Atlantique : 5 formations autour du tourisme durable pour les pros du tourisme

Le Département de Loire-Atlantique via la délégation de service publique confiée à l’agence d’ingénierie publique, Loire-Atlantique développement incite et accompagne les professionnels du tourisme à se lancer dans des démarches de développement durable.



L’agence prend en charge ce programme de 5 formations à hauteur de 9000€



Le programme est tourné autour des besoins concrets des professionnels et adaptées aux différents profils du secteur (restaurateur, hébergeur, chargé de mission...). Voici les principales thématiques abordées :



• Initiation au tourisme durable et à la RSE



• Impliquer et fédérer ses collaborateurs dans un projet de tourisme durable



• Les écogestes pour optimiser ses coûts d’exploitation dans les hébergements touristiques



• Mettre en place une stratégie d’écomobilité touristique à l’échelle d’un territoire



• Communiquer et valoriser sa démarche de tourisme responsable