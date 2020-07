Loire Secrets Agence de voyage réceptive et événementielle vous ouvre les portes d’expériences locales à la rencontre des acteurs du territoire.

Loire Secrets est une agence de voyage réceptive et événementielle basée au cœur de la Vallée des Rois, dans le Parc Naturel Loire Anjou Touraine. Nous concevons des box séjours d’évasion 100% Made In Loire, liberté (auto-tour) et premium (avec un chauffeur-guide). Nous sommes également spécialistes des séjours à la carte et sur-mesure en offrant l’accès à des châteaux privés, des domaines viticoles hors des sentiers battus et des sites troglodytiques qui marquent l’identité de notre belle région.



Loire Secrets est une agence réceptive, une manufacture de rêves, orchestrée par des passionnées du Val de Loire. Notre fil conducteur est le fleuve royal, entre les troglodytes, les vignes et les châteaux. Notre terrain de jeu commence sur le chemin de halage, se poursuit sur la Loire puis au cœur de la troisième région viticole de France. Notre agence est idéalement située dans un poumon vert classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et au cœur du Parc Naturel Loire Anjou Touraine.



Nous créons des séjours à la rencontre des femmes et des hommes qui contribuent à l’identité et à la douceur de vivre de ce terroir unique. Au cœur de la Vallée des Rois et du berceau de la Renaissance, nous transformons le rêve en réalité et invitons à l’évasion hors des sentiers battus. À cyclo, en rando ou en auto, nous proposons des séjours à la découverte des sites majeurs avec la garantie du dispositif sanitaire face à la pandémie.



Loire Secrets est également une agence événementielle spécialisée dans le tourisme d’affaires. Nous proposons des team building, séminaires, soirées d’entreprises et séjours de récompense aux professionnels. Dans ce cadre, nous offrons des événements originaux dans les lieux insolites et identitaires du territoire, à la découverte des beautés de nos régions.







Située au cœur du Val de Loire, notre équipe à taille humaine connaît personnellement les acteurs de la région. Selon la saison et les passions des voyageurs, nous avons plaisir à personnaliser les circuits et à les adapter avec les richesses de notre territoire.



Agence de voyage réceptive et événementielle, Loire Secrets vous propose des séjours pour les particuliers et également des événements professionnels pour les entreprises et des séjours de récompense pour les collaborateurs.



La complémentarité des activités de Loire Secrets est une force pour vous proposer des séjours et événements insolites hors des sentiers battus.



Loire Secrets propose des activités originales en lien avec les acteurs locaux comme le « Wine & Solex », promenade en solex au cœur des vignes du Layon, présentée dans la vidéo ci-dessus.



Des séjours en liberté ou premium, à vous de décider



Loire Secrets vous propose deux façons de découvrir les beautés du Val de Loire selon vos habitudes de voyage.



Si vous préférez découvrir nos régions seuls avec un carnet de route, nous vous proposons les séjours liberté. Vous n’aurez qu’à suivre votre programme et vous rendre d’un lieu à l’autre avec votre propre moyen de transport.



Si vous désirez être accompagnés par un chauffeur-guide local durant votre séjour, optez pour les séjours premium. Vous pourrez vous laisser guider et conter davantage de trésors du Val de Loire.



• Parfum des jardins de la Loire, séjour 7 jours / 6 nuits



Un séjour pour 2 personnes minimum à la découverte des plus beaux jardins du Val de Loire principalement en Anjou et en Touraine. Visitez les jardins des Châteaux de Chenonceau et du Clos Lucé. Parcourez le Chemin de la Rose et le Parc Oriental de Maulévrier. Participez au festival des jardins du Château de Chaumont-sur-Loire.



→ Découvrir les autres activités que vous proposons durant ce séjour



Tarif des séjours longs sur demandes (séjour disponible en premium avec chauffeur-guide).



Œnotourisme dans la Vallée de la Loire, séjour 7 jours / 6 nuits



Durant une semaine, vivez un séjour autour du vin pour 2 personnes minimum. Du Layon à Vouvray, en passant par le Saumur Champigny, le Rosé de Loire, le Bourgueil et le Chinon, découvrez les vins du Val de Loire. Vivez des expériences inédites au cœur des vignes, visitez de nombreux domaines viticoles et rencontrez les viticulteurs en personne.



→ En savoir plus



Horaires : 09h à 17h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Karine GUYON

Gérante

karine.guyon@loiresecrets.com

Tel : +33 (0)9 83 84 49 35

Mobile : +33 (0)6 84 76 06 71



Hélène LORIER

Travel designer

helene.lorier@loiresecrets.com

Tel : +33 (0)9 83 84 49 35



Coline MERCERON

Chargée de Communication et de Développement

coline.merceron@loiresecrets.fr

Tel : +33 (0)9 83 84 49 35



Site web :

Version Française →

Version Anglaise →





Events

