Lookea, Marmara : découvrez le meilleur club TUI France élu par les clients !

Qu’elle soit leur prestigieuse mise en scène, les Awards hôteliers décernés sur la base des avis des clients ne sont, de toute évidence, que l'un des éléments de la stratégie du groupe TUI.Restructuré après la crise sanitaire et désormais dans le vert trimestre après trimestre, le groupe enregistre en effetHier, a rappelle en substance Sebastian Ebel, CEO du groupe depuis 2022, TUI était un tour-opérateur classique et local.En se développant sans cesse sur de nouveaux marchés, en particulier en Europe de l’Est, TUI Group a pu faire voyager plus de 20 millions de personnes en 2024. Et afficher un chiffre d’affaires de 23,2 milliards d’euros, en hausse de 12 % sur l’exercice précédent.Outre des hôtels et des clubs, ce voyagiste propose dorénavant à ses clients une gamme toujours plus vaste de produits et de services : non seulement il possède sa propre compagnie aérienne et ses propres bateaux de croisière, mais via sa fililiale TUI Musement, il leur propose désormais en plus des loisirs pour les fidéliser quand ils ne voyagent pas.En 2024, TUI Musement a ainsi vendu plus de 10 millions d’experiences à 14,6 millions de clients, générant ainsi un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros.Ainsi, comme l’a rappelé hier Sebastian Ebel, TUI peut-il désormais s’afficher, avec succès, comme «». Entendez par là une vévitable marketplace globale et mondiale.