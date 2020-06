Lozère Résa Spécialiste de vos vacances en Lozère

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Toute l’équipe de Lozère résa est à votre service pour vous aider à préparer vos vacances.

L’agence de réservation vous accueille toute l'année pour vous accompagner à trouver votre location de vacances, organiser votre séjour, vos séminaires, vos événements.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mardi 16 Juin 2020

Dénomination :

Agence Lozère Résa



Date de création :

1975



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM048120002



Lozère Résa, une agence lozérienne qui vend la Lozère !



Centrale de réservation de Lozère-tourisme, nous assurons la location d’hébergements et l’organisation de séjours touristiques.



Nous vous proposons un large choix de locations : villages de gîtes, villages de vacances, Gites de France, Clévacances, meublés de tourisme, hôtels, campings, …



Avec 45 ans d’expérience, Lozère Résa, c’est une offre en temps réel, des bons plans, des séjours à thème, une réservation simple, rapide, sécurisée et interactive.



Vous avez besoin d’une aide pour choisir votre logement ou préparer votre séjour ? N’hésitez pas à nous contacter pour un conseil personnalisé. Notre équipe de conseillers séjours connaît parfaitement les hébergements proposés, mais aussi les structures d’accueil pour l’organisation de vos événements. Elle vous accompagnera, vous conseillera pour que votre séjour corresponde à vos attentes.



Aussi, n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet afin de profiter des nombreuses promotions et bons plans du moment.



Enfin, la Lozère est aussi présente à Paris, avec la Maison de la Lozère, véritable ambassade du département avec sa boutique, son espace exposition et son restaurant.



Venez vivre une véritable expérience, une parenthèse en milieu naturel pour vous évader et vous ressourcer :



• Entre les rivières couleur émeraude des Gorges du Tarn, le ciel étoilé des Cévennes, les terres granitiques de Margeride, la Vallée du Lot, les vastes Causses, et les plaines sauvages d’Aubrac : chacune de ces destinations aura son lot d’émerveillements.

• Le terroir est également remarquable : Les producteurs locaux s’en donnent à cœur joie pour régaler vos papilles. Goûtez la liqueur de cèpe, le miel de châtaigniers, le vin des Cévennes, l’aligot d’Aubrac en passant par les fromages et charcuteries issus du savoir-faire 100% made in Lozère. Dégustez les produits du terroir chez nos restaurateurs qui vous raviront avec leurs recettes de gourmet.

• Vous avez envie de bouger ? Nombreuses sont les activités de pleine nature, parcs animaliers et rendez-vous culturels qui vous attendent. A chaque kilomètre parcouru, une nouvelle expérience à faire seul, à deux ou en famille.



En couple

En famille

Groupes

Incentive

Accueil

Circuit

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Astronomie

Culture et patrimoine

Equitation

Gastronomie

Golf

Randonnée

Vélo

Canoe

Via ferrata

Parcs animaliers





Vie à la Ferme et balade avec un âne au cœur des Cévennes

La ferme et ses animaux sont au cœur du parc national des Cévennes, au sein d’un site de 280 ha façonné par l’homme depuis des millénaires. Mouler du fromage, se balader avec un âne, parcourir les sentiers d’interprétation, participer à la traite, découvrir les caves d’affinage, visiter l’écomusée : tout un programme qui ravira petits et grands.



→ En savoir plus

La ferme et ses animaux sont au cœur du parc national des Cévennes, au sein d’un site de 280 ha façonné par l’homme depuis des millénaires. Mouler du fromage, se balader avec un âne, parcourir les sentiers d’interprétation, participer à la traite, découvrir les caves d’affinage, visiter l’écomusée : tout un programme qui ravira petits et grands.

Charme et Excellence, au cœur des Gorges du Tarn

Découvrez la plus belle partie des Gorges du Tarn depuis la rivière, avec cette balade en barque de 8 km avec les bateliers de la Malène. Vous dînerez à l’hôtel**** où vous pourrez profiter de la piscine, de l’espace beauté bien-être, du billard et de la vue imprenable.



→ En savoir plus

Découvrez la plus belle partie des Gorges du Tarn depuis la rivière, avec cette balade en barque de 8 km avec les bateliers de la Malène. Vous dînerez à l’hôtel**** où vous pourrez profiter de la piscine, de l’espace beauté bien-être, du billard et de la vue imprenable.

Remise en forme à la Chaldette, au cœur de l’Aubrac

Echappez-vous de votre quotidien, relaxez-vous et profitez d’une escapade détente au cœur de l’Aubrac Lozérien, à La Chaldette.



Le forfait Plénitude vous donnera accès à l’espace spa thermal et à 3 soins : 1 bain hydromas­sant chromothérapie, 1 massage relaxant du dos à l’huile d’argan, 1 hydromassage en apesanteur.



→ En savoir plus

Echappez-vous de votre quotidien, relaxez-vous et profitez d’une escapade détente au cœur de l’Aubrac Lozérien, à La Chaldette.Le forfait Plénitude vous donnera accès à l’espace spa thermal et à 3 soins : 1 bain hydromas­sant chromothérapie, 1 massage relaxant du dos à l’huile d’argan, 1 hydromassage en apesanteur.





Horaires : de 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi – de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le samedi

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Florence REVOL

Chargée de Développement de l'offre commerciale.

Chargée de clientèle groupe.

f.revol@lozere-resa.com

Tel : +33 (0)4 66 65 74 19



Adresse postale : Rue du Gévaudan – 48000 MENDE



Site web : www.lozere-resa.com



de 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi – de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le samediDu lundi au samediFrançais - AnglaisFlorence REVOLChargée de Développement de l'offre commerciale.Chargée de clientèle groupe.Tel : +33 (0)4 66 65 74 19Rue du Gévaudan – 48000 MENDE

Lu 103 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Agence PMD Cap Vélo