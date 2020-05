Lufthansa Group étoffe son programme de vols en France Après Paris et Nice, Lyon, Marseille, Toulouse et Bastia

Le groupe Lufthansa étend son programme de vols en France. Il opère à nouveau à Lyon, Marseille et Toulouse et Bastia.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 28 Mai 2020

Après Paris et Nice, les compagnies aériennes de Lufthansa Group, Lufthansa, Brussels Airlines, Austrian Airlines et SWISS étendent la reprise de leurs connexions en France.



Le groupe recommencera ainsi à opérer à Lyon, Marseille et Toulouse et Bastia, reliant de nouveau les provinces françaises aux hubs européens.



Dès la seconde moitié du mois de juin, Lufthansa reprendra ses vols au départ de Lyon pour Francfort. Ces vols s'ajoutent aux liaisons existantes de Paris Charles-de-Gaulle et de Nice ayant repris leurs connexions sur la première moitié de juin. Lyon proposera également cinq liaisons hebdomadaires vers Munich, tout comme la ville de Toulouse.



Après le redémarrage de SWISS sur la première moitié du moins de juin, Austrian Airlines reprendra également ses activités en France et desservira les lignes Vienne-Paris / Nice. La compagnie Brussels Airlines quant à elle proposera trois liaisons hebdomadaires entre Marseille et Bruxelles et y reliera aussi à nouveau Paris, Lyon et Nice.



Finalement, la Corse se verra proposer deux nouvelles connexions hebdomadaires, entre Bastia et Munich (Lufthansa) et Figari et Zurich (SWISS).



L'offre de vols au départ de la France passera ainsi de 23 actuellement à 75 départs hebdomadaires. Ces nouvelles correspondances s'inscrivent dans le cadre du programme global de redémarrage qui prévoit, à la fin du mois de juin, 150 destinations supplémentaires par rapport au programme de rapatriement actuel, qui s'achèvera donc le 31 mai.

Détails des nouvelles liaisons de Lufthansa Group pour la France sur la période du 15 au 30 juin 2020 : Frankfurt (Lufthansa)

Lyon (3/semaine)



Munich (Lufthansa)

Bastia (1)

Paris CDG (7)

Lyon (5)

Nice (4)

Toulouse (5)



Vienne (Austrian Airlines)

Paris CDG (8)

Nice (1)



Zurich (SWISS)

Figari (1)



Bruxelles (Brussels Airlines)

Paris CDG (4)

Lyon (5)

Marseille (3)

Nice (5)

