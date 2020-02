Lufthansa et Amadeus renouvellent leur partenariat technologique

Amadeus annonce le renouvellement de son partenariat technologique avec le Groupe Lufthansa (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines et Air Dolomiti) qui porte notamment sur la solution Altéa Passenger Service System (PSS) destinée à gérer les réservations, l'inventaire, la billetterie, la gestion des perturbations à l'aéroport et le contrôle des départs pour les compagnies aériennes.



" Un éventail de nouveaux services destinés à transformer la manière dont la compagnie aérienne s'occupe de ses clients - en ligne comme à l'aéroport - fait également partie de cet accord ", indique Amadeus dans un communiqué.



De plus, " Amadeus e-Retail continuera d'être la technologie derrière le site Internet de Lufthansa ".



Parmi les autres technologies d'Amadeus utilisées par le groupe Lufthansa, on retrouvera également la nouvelle Digital Experience Suite et la technologie Instant Search d'Amadeus, visant à optimiser l'expérience utilisateur des clients. Mais aussi Flex Pricer, qui permet d'afficher l'ensemble des tarifs des compagnies aériennes sur tous les itinéraires.



Du côté de la technologie de gestion des aéroports, Lufthansa utilisera Amadeus Airport Common Use Service (ACUS) Mobile, qui permet aux compagnies d'enregistrer et de gérer des passagers à distance ou depuis n'importe quelle station mobile au sein d'un aéroport.



Enfin, Eurowings continuera de faire appel au PSS de New Skies fourni par Navitaire, une société d'Amadeus, avec un contrat à part.