Luxair ajoute une rotation quotidienne supplémentaire sur Londres

Afin de répondre à la forte demande de ses passagers intéressés par la liaison entre le Luxembourg et Londres, Luxair a choisi d’augmenter sa présence dans la capitale anglaise. La compagnie aérienne vient ainsi de revoir à la hausse ses fréquences vers Londres, à raison de cinq rotations journalières, dès le 1er mars 2022.

Rédigé par Tom Villeneuve le Vendredi 14 Janvier 2022

La connexion rapide et commode vers le centre de la capitale britannique que Luxair propose va permettre un aller-retour dans la journée tout en garantissant un niveau de service hors pair.



Du lundi au vendredi et le dimanche, le De Havilland Q400 de Luxair assurera le tout premier départ de Londres (tous les aéroports confondus) à 06h30 (heure locale londonienne), avec une arrivée au Luxembourg à 08h45 (heure locale luxembourgeoise).



De cette manière, les voyageurs en déplacement professionnel pourront effectuer une journée entière de travail sur place, avec un vol retour en fin de journée.



La nouvelle fréquence sera complétée par le vol au départ du Luxembourg à 21h10 (heure locale luxembourgeoise) et l’arrivée à Londres City à 21h30 (heure locale londonienne), du lundi au samedi. Suite à ce dernier vol, l’appareil stationnera à l’aéroport de Londres City pour son départ le lendemain à 06h30.





Luxembourg- Londres City : un tronçon qui se développe en continu Luxair a démarré ses opérations depuis le Luxembourg vers Londres City le 17 novembre 2003 avec un Fokker 50, ce qui a marqué le début d'une success story, car si à son lancement cette destination était surtout appréciée par les hommes d’affaires, elle rencontre également un succès grandissant auprès des passagers loisirs ces dernières années.



Bon à savoir : une équipe dédiée sur place, à Londres, est à l’écoute des clients de Luxair et assure en permanence un service de haute qualité afin d’encadrer et d’accompagner au mieux les voyageurs dans chaque situation.

