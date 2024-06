MICE : comment les JO impactent les évènements d’entreprise

« Quand on a vu les JO arriver, on s'est tous dit que ça allait être une super opportunité pour le marché, mais il s'avère que quand on creuse, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé que ça »

« On aurait pu penser que ça aller booster une période calme, mais il s'avère que ce n'est pas vraiment le cas. Une partie des événements qui auraient dû se passer sur cette période ne se passeront pas. Il y a beaucoup d'attentisme, beaucoup de peur, voire des réflexions. On lève le stylo sur une période qui va finalement de mi-juin à la rentrée de septembre »

Si l’accueil des Jeux Olympiques à Paris à l’été 2024 offre un gros coup de projecteur à la destination, ils bousculent le calendrier des événements d’entreprise., témoigne Arnaud Katz, PDG de Kactus Pour certaines entreprises,, constate-t-il.