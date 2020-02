MSC Croisières enrichit sa flotte avec des technologies environnementales de nouvelle génération Prolongation du plan d'expansion jusqu'en 2030

MSC Croisières et les Chantiers de l’Atlantique signent des contrats fermes pour la construction des troisième et quatrième navires MSC de la classe World propulsés au GNL. Un partenariat renforcé par deux autres projets de construction inédits qui comportent le développement et l'utilisation des technologies environnementales de nouvelle génération.

Le 20 janvier 2020, MSC Croisières et les Chantiers de l’Atlantique ont encore étendu leur partenariat de long terme en faisant plusieurs annonces stratégiques lors d’une cérémonie célébrée à l’Hôtel de Matignon.



La cérémonie s’est déroulée en la présence de Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre français, de Monsieur Gianluigi Aponte, fondateur et président exécutif du groupe MSC, de Monsieur Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières et de Monsieur Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique.

Premièrement, les deux sociétés ont annoncé la signature de contrats fermes pour la construction des troisième et quatrième navires MSC World Class, qui seront livrés en 2025 et 2027.

Le premier des deux navires initiaux de cette classe est actuellement en cours de construction aux Chantiers de Saint-Nazaire et devrait entrer en service en 2022.

Avec 205 000 GT, il deviendra le plus gros navire exploité par une compagnie de croisière européenne ainsi que le premier navire de croisière propulsé au GNL jamais construit en France.

Comparé au carburant marin standard, le GNL réduit les émissions de soufre et de particules de 99%, les émissions de NOx de 85% et les émissions de CO2 de 25%.



Ces contrats représentent un montant d’investissement global de la part de MSC Croisières de plus de 2 milliards d'euros et devraient générer pour le chantier naval et ses fournisseurs quelques 14 millions d'heures de travail supplémentaires, soit plus de 2400 emplois équivalents temps plein pour une période de trois ans et demi directement soutenus par ces commandes.

La signature d'aujourd'hui permet également au chantier naval de commencer à travailler avec les centaines de fournisseurs et sous-traitants impliqués dans ces projets, initiant ainsi un nouveau cycle qui bénéficiera grandement à l'économie française.

De nouveaux navires en faveur de la durabilité environnementale Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières, a déclaré :

« Les trois accords signés aujourd'hui prolongent notre plan d'investissement jusqu'en 2030. Ils relèvent d'un partenariat exceptionnel avec les Chantiers de l’Atlantique, qui ont déjà livré à MSC Croisières 15 navires hautement innovants au cours des deux dernières décennies, qui verra beaucoup plus de navires prendre vie sur les quais de Saint-Nazaire dans les dix prochaines années.

Ils confirment également l'engagement du secteur en faveur de la durabilité environnementale ainsi que le soutien de la part de MSC Croisières afin que l'industrie nationale française se positionne comme un leader mondial dans le développement de technologies de nouvelle génération et d'autres solutions. »



MSC Croisières est fermement engagée à construire un avenir à zéro carbone en investissant dans le développement accéléré de nouvelles solutions énergétiques et d'autres technologies environnementales qui le permettront.



Le 1er janvier 2020, MSC Croisières est devenue la première grande compagnie de croisières à opérer en neutralisant ses émissions en carbone.

Étant donné que la technologie environnementale la plus avancée d'aujourd'hui est insuffisante à elle seule, alors que celle-ci travaille à minimiser et à réduire continuellement son empreinte environnementale, MSC Croisières compense toutes les émissions de CO2 de sa flotte qu'il n'est pas possible de réduire à l’heure actuelle grâce à une série de projets de compensation.



