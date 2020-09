MSC Croisières reporte une nouvelle fois les croisières du Magnifica

MSC Croisières réadapte une nouvelle fois la programmation des croisières du MSC Magnifica.



Le navire qui devait reprendre initialement la mer le 29 août au départ de Bari. La compagnie a décalé ensuite le premier départ au 26 septembre.



Finalement le navire reprendra ses opérations le 19 octobre. Ainsi les quatre croisières initialement prévues sur le MSC Magnifica au départ de Bari, entre le 26 septembre et le 24 octobre, sont annulées.



Le navire proposera donc une série de sept croisières dont une croisière de Noël de 8 nuits qui partira de Gênes le 18 décembre.



Il sera ainsi le deuxième navire MSC Croisières à reprendre la mer. Le nouveau programme du MSC Magnifica sur 10 nuits couvrira à la fois la Méditerranée occidentale et orientale. Le navire partira du port de Gênes et fera escale à Livourne (Florence et Pise), Messine, La Valette, Le Pirée (Athènes), Katakolon (Olympie) et Civitavecchia (Rome), avant de revenir à Gênes.



Cette croisière peut donc être une alternative aux croisières de 7 nuits disponibles sur le MSC Grandiosa.