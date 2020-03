MSC Croisières suspend les croisières au départ des Etats-Unis jusqu’au 30 avril 2020

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

MSC Croisières vient d'annoncer la suspension temporairement de tous les embarquements pour de nouvelles croisières au départ des États-Unis pour une durée de 45 jours, soit jusqu’au 30 avril 2020.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 16 Mars 2020

En raison de la propagation du COVID-19, MSC Croisières vient d'annoncer la suspension temporairement de tous les embarquements pour de nouvelles croisières au départ des États-Unis pour une durée de 45 jours, soit jusqu’au 30 avril.



Pierfrancesco Vago, Président Exécutif de MSC Croisières a déclaré : « Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais compte tenu des circonstances actuelles, la santé et la sécurité de nos hôtes, de nos membres d’équipage et des communautés locales – incluant nos employés et leurs familles – doit passer en priorité. En tant que compagnie familiale dont l’héritage maritime remonte à plus de 300 ans, nous sommes persuadés que cette décision était la meilleure chose à faire. »



La compagnie a déjà interrompu ses opérations dans toutes les zones considérées comme étant à risque par rapport à la circulation du virus, en Méditerranée, dans le Golfe et en Asie.



Les navires MSC Croisières étant toujours en opération en Amérique du Sud et en Afrique du Sud suspendront aussi leurs activités à la fin des croisières en cours.



La compagnie propose aux clients ayant été impactés par cette décision la possibilité de transférer l’intégralité des sommes payées pour leurs vacances annulées, et leur offre aussi un crédit supplémentaire valable sur la croisière de leur choix, au moment de leur choix, jusqu’à la fin 2021.



Si ces sommes n’ont pas été dépensées d’ici cette date, les clients concernés recevront le remboursement intégral pour leur croisière.



En 2019, MSC Croisières a accueilli près de 3 millions d’hôtes à bord de ses navires, déployés sur cinq continents, et représentant plus de 170 nationalités.

Lu 171 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > CroisiEurope reporte ses croisières jusqu’au 15 avril 2020 inclus Coronavirus : MSC met à disposition des navires pour les transformer en hôpitaux flottants