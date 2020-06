MTM Vacances Escapades et circuits thématiques, expérientiels sur mesure en Pays Catalan et en Occitanie

MTM VACANCES est une agence réceptive, haut de gamme, spécialiste de la Région Occitanie.

Quelle que soit votre destination ( Montagne, Terre, Mer), notre savoir-faire est de vous organiser votre « Escapade à la Française », thématique et inoubliable.



Dénomination :

MTM VACANCES



Date de création :

2018



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM066180002



En créant MTM VACANCES, c’est un rêve de voyage que nous voulions construire avec nos clients : « Le voyage est un retour vers l’essentiel » ( Proverbe tibétain).



Nous imaginons nos escapades entre mer, terre et montagne, en favorisant les rencontres et échanges de savoir-faire avec nos producteurs du terroir.

Situé entre Mer, Vignes et Montagne, nous permet de proposer un panel de circuits thématiques et expérientiels, selon les demandes et souhaits de nos clients (oenotourisme, gastronomie, écotourisme, tourisme fluvial, sport, patrimoine culturel, thalasso, …).



Nos escapades sont à vivre en couple, en famille, entre amis ou en petits groupes, le temps d’un court, moyen, long séjour. Nous vous proposons des coffrets prestige.





• 100 % personnalisé

• Un réseau de contacts premium pour packager l’offre de vos rêves

• Un lien de confiance avec nos partenaires touristiques

• Une gestion complète qui vous laisse l’esprit libre

• Un interlocuteur unique



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

En solo

Accueil

Assistance

Circuit

City-break

Conciergerie

Conférences

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Architecture

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Petit train

Plongée

Rafting

Randonnée

Raquettes

Ski

Spitituel

Sport

Vélo

Thalasso

Voyage de noces





Escapade en Côte Vermeille

Savourez l’art de vivre méditerranéen

Venez découvrir Collioure, perle de la côte vermeille. Son petit train offre un vrai dépaysement avec la Grande Bleue en toile de fond. Goûter la spécialité locale : les anchois ! puis après déjeuner, une balade sur le chemin du fauvisme.

→ En savoir plus

Savourez l’art de vivre méditerranéenVenez découvrir Collioure, perle de la côte vermeille. Son petit train offre un vrai dépaysement avec la Grande Bleue en toile de fond. Goûter la spécialité locale : les anchois ! puis après déjeuner, une balade sur le chemin du fauvisme.

Escapade au cœur du Pays Catalan

Venez vous ressourcer dans un cadre idyllique

Venez vivre un séjour de rêve dans un mas authentique catalan, au cadre idyllique. Plongez dans l’histoire de la plus grande cuve en chêne du Monde dans les caves Byrrh ! Déjeunez, ambiance Bodega catalane dans l’air et dans l’assiette !

Escapade au cœur du Pays Catalan

Venez vous ressourcer dans un cadre idyllique

Venez vivre un séjour de rêve dans un mas authentique catalan, au cadre idyllique. Plongez dans l'histoire de la plus grande cuve en chêne du Monde dans les caves Byrrh ! Déjeunez, ambiance Bodega catalane dans l'air et dans l'assiette !

Escapade Bien-être

Offrez-vous une pause ! Côté Thalasso !

Grâce aux bienfaits des éléments marins, vous bénéficiez d’une pause profondément régénératrice, vous rechargez votre organisme et vous offrez un moment de profond lâcher-prise.

→ En savoir plus

Offrez-vous une pause ! Côté Thalasso !Grâce aux bienfaits des éléments marins, vous bénéficiez d’une pause profondément régénératrice, vous rechargez votre organisme et vous offrez un moment de profond lâcher-prise.



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Espagnol



Vos contacts :

Catherine DEYSIEU

Directrice d’agence

contact@mtmvacances.com

Mobile : +33 (0)6 78 12 55 63



Adresse postale : 25 Avenue des genévriers - 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO



Site web : www.mtmvacances.com



09h à 19hDu lundi au samediFrançais - Anglais - Allemand - EspagnolCatherine DEYSIEUDirectrice d’agenceMobile : +33 (0)6 78 12 55 6325 Avenue des genévriers - 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO

