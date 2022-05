Appli mobile TourMaG



Maclassevoyage.com Organisation de séjours scolaires en Normandie, en France et en Europe

Maclassevoyage.com est une agence de voyages spécialisée dans le voyage scolaire et groupe de jeunes depuis 2015. MCV est maintenant une agence réceptive en Normandie et propose de multiples programmes alliant découverte, culture, patrimoine, sport et nature. Nous présentons des séjours clé en main et nous vous réservons un accueil personnalisé à votre arrivée en Normandie.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 20 Mai 2022

Dénomination :

MACLASSEVOYAGE.COM



Date de création :

2015



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM014150005



L’agence Maclassevoyage.com , MCV, propose, pour les groupes scolaires, de l’école primaire au lycée, des séjours en lien avec les programmes pédagogiques.

Nous adaptons et modifions nos propositions en fonction des souhaits des clients ; sur la durée, le contenu, le type d’hébergement et le transport et apportons toujours nos conseils.

Nous prenons en charge toute l’organisation du séjour : recherche des prestations, réservations, paiements et délivrons un dossier de voyage complet, tout inclus.



Les programmes à thème sont très nombreux et variés en Normandie ; séjour culturel, séjour combinant sport et culture, séjour linguistique, classe de découverte et classe de mer.



Voici quelques exemples les plus demandés :

Voici quelques exemples les plus demandés :

Ma classe voyage en Normandie à vélo, ma classe voyage en Normandie médiévale sur les traces de Guillaume le Conquérant, ma classe voyage en Suisse Normande pour des activités sportives en pleine nature, ma classe voyage sur les traces de Flaubert, ma classe voyage sur la Normandie des impressionnistes…



● Transmettre la passion de notre territoire à nos jeunes clients.

● La rigueur et le sérieux sont indispensables pour se développer.

● Connaissance parfaite des prestations et travailler main dans la main avec nos partenaires normands nous rend plus fort.

● Etre à l’écoute, disponible, réactive est essentiel pour notre travail.

● Une assistance 24h/24 et une interlocutrice unique.



Groupes scolaires

Groupes de jeunes

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

City-break

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Archéologie

Architecture

Astronomie

Attractions

Aventure

Carnaval

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Navigation

Observation animale

Petit train

Photographie

Plongée

Rafting

Randonnée

Raquettes

Safari

Ski

Spirituel

Sport

Surf

Vélo

Vidéo





Séjour d’intégration en Normandie

1 semaine en Normandie pour démarrer l'année scolaire, souder la classe et faire connaissance. Nous vous proposons un séjour bord de mer avec des activités sportives, ludiques et culturelles.



→ En savoir plus

Séjour durable en Normandie en 3 jours et 2 nuits

Etude du développement durable avec la découverte du littoral normand et l'impact des déchets sur la faune et la flore



→ En savoir plus

Découverte de Bayeux et du Bessin en 4 jours et 3 nuits

Bayeux, ville historique avec Guillaume le Conquérant et ville incontournable du DDAY Normandie.

Vous découvrirez les sites du Débarquement à vélo et en kayak Puis vous visiterez Port en Bessin et son activité portuaire.



→ En savoir plus



Bayeux, ville historique avec Guillaume le Conquérant et ville incontournable du DDAY Normandie.Vous découvrirez les sites du Débarquement à vélo et en kayak Puis vous visiterez Port en Bessin et son activité portuaire.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Valérie LEROULLEY

Gérante

valerie.leroulley@maclassevoyage.com

Tel : +33 (0)2 31 73 13 94

Mobile : +33 (0)7 60 58 66 19



Adresse postale : 4 chemin de Lamballard, 14760 Bretteville sur odon



Site web : www.maclassevoyage.com



Adresse postale : 4 chemin de Lamballard, 14760 Bretteville sur odon

Site web : www.maclassevoyage.com

