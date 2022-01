Malgré la crise, Ascott signe un développement record en 2021

" Plus de 80% des nouvelles unités signées en 2021 l'ont été dans le cadre de contrats de gestion et de franchise, conformément à la stratégie de croissance d'Ascott axée sur une stratégie ‘asset light’.



Nous nous appuyons sur cette dynamique pour atteindre notre objectif de 160 000 unités dans le monde d'ici 2023, " explique Kevin Goh, Directeur Général de l'hébergement de CLI.



Pour atteindre ce chiffre, de nouvelles ouvertures sont prévues, dont à Paris, avec des nouvelles adresses ouvertes entre 2022 et 2026 dont la première résidence Lyf à Paris en 2024.



Les résidences hôtelières restent le pilier d'Ascott, représentant plus de 60 % des nouvelles signatures, avec également une constante augmentation du nombre de contrats d'hôtels signés.