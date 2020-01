Malte en force sur le DITEX

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Alessio Monterosso : Nous souhaitons renforcer notre partenariat avec les acteurs locaux du tourisme qui nous ont soutenus jusqu’à ce jour et nous ont permis de consolider nos bons remplissages.



En plus de nos départs de Marseille, nous voulons aussi promouvoir nos départs de Lyon, opérés maintenant en hiver en plus de l’été. Cette manifestation sera également l’occasion pour nous de rencontrer de nouveaux prospects.



Annabelle Michaux : La desserte de Malte depuis 9 aéroports français est évidemment un atout considérable ! Nous avons à cœur de communiquer au plus près de nos publics et de nos partenaires professionnels du tourisme. Notre participation à Ditex s’inscrit dans cette dynamique, tant les possibilités de départs depuis le sud de la France sont nombreuses.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Alessio Monterosso : Nos prestations à bord. Notre Sky Bar inauguré depuis plus d’un an, fait l’unanimité de notre clientèle. Les agents de voyages peuvent le tester en profitant de nos tarifs agents de voyages.



Annabelle Michaux : D’ici mars prochain, nous serons en mesure d’annoncer officiellement que le nombre de visiteurs français à Malte a battu en 2019 un nouveau record !



Après une année exceptionnelle en 2018 (+ 21 % vs 2017) – lorsque La Valette était Capitale Européenne de la culture –, l’engouement des Français en 2019 ne s’est pas tari. Et bien qu’à ce jour les statistiques de fréquentation 2019 soient toujours en attente, tout porte à croire que la France est en passe d’établir un nouveau record, devenant pour la toute première fois le 3ème marché émetteur, derrière l’Italie et la Grande-Bretagne, mais devant l’Allemagne.



Le seuil des 230,000 visiteurs français à Malte sera dépassé en 2019.



Une progression qui s’est particulièrement fait sentir en hors-saison : fruit d’une stratégie de promotion agressive, visant à promouvoir l’archipel maltais toute l’année, et pas uniquement en été.