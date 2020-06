Malte va rouvrir son aéroport à 17 pays, mais pas à la France

Le Ministère du Tourisme maltais et MTA (Malta Tourism Authority) annoncent la réouverture de l’aéroport international de Malte et la reprise des vols commerciaux

à destination et en provenance de Malte à partir du 1er juillet 2020.



Toutefois, cette réouverture se fera en plusieurs étapes et sera organisée par groupes de destinations.



Le premier groupe autorisé étant constitué de 17 pays : l'Allemagne, l'Autriche, Chypre, la Suisse, l’Islande, la Slovaquie, la Norvège, le Danemark, la Hongrie, la Finlande, l’Irlande, la Lituanie, l’Israël, la Lettonie, l’Estonie, le Luxembourg et la République tchèque ainsi que de deux îles/régions italiennes, la Sicile et la Sardaigne.