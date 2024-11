Marbella : le Puente Romano Beach Resort complète son offre

Situé sur la côte sud de l'Espagne, sur le célèbre Golden Mile, à seulement 45 minutes de l'aéroport de Málaga, le Puente Romano Beach Resort était déjà un Resort d'exception, membre des Leading Hotels of the World. Soucieux de compléter son offre luxueuse, il propose désormais, en sus, une villa exceptionnelle, réimaginée comme un sanctuaire privé.



Cette villa compte de vastes espaces de vie et pas moins de sept suites luxueuses, chacune équipée de sa salle de bain privative. Parmi elles, la suite penthouse s'affiche en duplex : elle offre une vue panoramique sur la mer et est équipée d'un home cinéma privé.



Offrant des vues panoramiques sur les montagnes et sur la Méditerranée, ce villa à l'allure de refuge intime propose une personnalisation méticuleuse avec des services haut de gamme : à la demande, les clients peuvent bénéficient d'expériences inoubliables, comme, par exemple, des dîners privés ou des divertissements sur mesure.