Marché des changes : un été sous turbulences pour l’euro La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 19 Juillet 2022

Le point économique



Le ralentissement économique du secteur immobilier chinois est plus rapide que prévu. A court terme, cela signifie que la croissance de la Chine va ralentir fortement.



A moyen terme, les mesures de relance qui vont être prises dans les mois à venir par le gouvernement chinois devraient soutenir l’économie européenne (en particulier l’économie allemande qui est très dépendante de la Chine). Cependant, il faudra être patient. Cela ne devrait se matérialiser dans les chiffres économiques qu’au début de l’année prochaine, au mieux.



Aux Etats-Unis, le pic d’inflation n’a vraisemblablement pas encore été atteint. La première estimation de l’indice des prix à la consommation au mois de juin (qui sert de baromètre pour le marché des changes) a fait l’effet d’une douche froide. L’inflation a grimpé à 9,1% en variation annuelle le mois dernier. C’est un plus haut depuis 1981.



Le risque de renouer avec des niveaux d’inflation proches de ceux des années 1970 (au-dessus de 10%) n’est plus un fantasme. Mais comme nous l’avons souligné ces dernières semaines, l’économie américaine reste solide. La consommation des ménages est élevée (ce qui est paradoxal au regard de la baisse du pouvoir d’achat).



Les entreprises continuent d’investir et ont surtout des niveaux de liquidité (de cash) suffisants pour faire face aux vents contraires qui arrivent. Dans l’ensemble, il est peu probable que nous assistions dans les prochains mois à des faillites en série de l’autre côté de l’Atlantique.



Chez Mondial Change, nous sommes plus inquiets pour l’Europe (surtout la zone euro), en revanche. La flambée des prix de l’énergie (gaz naturel, électricité en particulier) renforce l’hypothèse d’une récession dans l’Union monétaire cette année.



Beaucoup de gouvernements craignent que des pénuries d’électricité puissent survenir cet hiver si les conditions climatiques sont très dégradées. S’ajoute à cela le retour du risque politique (beaucoup plus tôt que prévu).



La semaine dernière, le Premier ministre italien Mario Draghi a perdu le soutien du Mouvement Cinq Étoiles (qui est un des acteurs principaux de la coalition gouvernementale). Une période d’incertitudes s’ouvre. Cela tombe au pire moment. Les taux d’intérêt italiens ne cessent de progresser ces dernières semaines, accentuant le risque de fragmentation financière au sein de la zone euro (que nous avons évoqué en détail fin juin).



Enfin, il fait peu de doutes que la Banque Centrale Européenne (BCE) a trop tardé pour durcir sa politique monétaire. Comme on a coutume de dire dans les salles de marché, elle est en retard par rapport au cycle économique.



La baisse de la paire EUR/USD reflète à la fois une hausse généralisée du dollar (repli sur les valeurs refuge) mais aussi un pessimisme grandissant des cambistes à l’égard de la situation économique et financière de la zone euro.



Il n'y a aucun élément susceptible de provoquer un retour à la hausse durable de la monnaie unique. Le franchissement de la parité n'est qu'une première étape certainement. La chute de l'EUR/USD n'en est qu'à ses débuts, surtout si le scénario d'une grave crise énergétique (marquée par un rationnement de l'électricité) se précise cet hiver.

Le point technique L’analyse technique corrobore notre scénario baissier pour l’EUR/USD. En se basant sur les données communiquées chaque semaine par la Commodity Futures Trading Commission (basée aux Etats-Unis), les investisseurs institutionnels sont majoritairement short (vendeurs) sur l’euro et long (acheteurs) sur le dollar américain.



La parité n’est en aucune façon une zone technique importante. C’est uniquement un niveau psychologique pour le marché. Cela signifie que le potentiel de baisse est certainement plus important.



Nous tablons sur un repli de la paire à court-terme autour des 0,98. La BCE va certainement essayer de stopper la dépréciation de l’euro cette semaine. Mais nous doutons que cela puisse être efficace.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 0,9900 0,982 1,0340 1,0620 EUR/GBP 0,8363 0,8230 0,8553 0,8648 EUR/CAD 1,2880 1,2730 1,3320 1,3540 EUR/JPY 135,90 133,30 140,28 141,30

Les annonces à suivre La réunion de la BCE de ce jeudi sera le principal évènement de la semaine. Sauf surprise de dernière minute, la banque centrale devrait augmenter ses taux directeurs de 25 points de base (c’est trop peu et trop tardif selon nous).



Elle devrait également présenter les grandes lignes de son outil anti-fragmentation qui vise à contenir l’envolée des taux d’intérêt des pays du sud de la zone euro (et qui sera certainement utile pour l’Italie au regard à la fois du niveau de dette publique et des turbulences politiques).



Il est vraisemblable que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'alarme de la faiblesse de l'euro (qui a notamment pour conséquence négative d'accroître l'inflation importée). Mais elle ne possède pas d'outils suffisamment efficaces pour enrayer ce phénomène. Son intervention (verbale) aura certainement l'effet d'un coup d'épée dans l'eau…

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 19/07 11:00 Zone euro Indice des prix à la consommation (Juin) Première estimation pour le mois de juin à 8,6% en variation annuelle. Ce serait une nouvelle progression. Elevé 20/07 08:00 Royaume-Uni Indice des prix à la consommation (Juin) Première estimation à 9,1% en variation annuelle. Elevé 21/07 14:15 Zone euro Réunion de la Banque Centrale Européenne Sauf surprise de dernière minute, la banque centrale devrait opter pour une stratégie des petits pas – hausse de seulement 25 points de base du taux directeur. Elevé 21/07 14:30 Etats-Unis Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Juillet) Le consensus des analystes prévoit un rebond à 5,5 contre -3,3 en juin. Faible

