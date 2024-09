Marchés publics : quelles obligations en matière de RSE ?

« En amont des appels d'offres, il faut voir le champ des possibles avec les fournisseurs, de façon à ne pas aller prescrire ou inventer des critères qui ne soient pas réalistes par rapport à la maturité du marché de l'offre. Ensuite, il faut mener la vie du marché en bonne intelligence »

« On a tous prescrit des marchés avec une exigence de fourniture de véhicules électriques. Les fournisseurs ont répondu à nos appels d'offres et puis, il y a eu la crise des composants et des difficultés d'approvisionnement.



Et nos voyageurs, en interne, n'ont pas suivi. Ils ne louent pas ces véhicules. Donc on se retrouve à se faire des procès mutuellement. Aujourd’hui, nous réfléchissons à construire ensemble cette transition pour amener les voyageurs à louer du véhicule électrique et faire en sorte que notre fournisseur n'ait pas ces véhicules sur les bras et que qu’ils puissent tourner à des coûts qui soient accessibles par notre entreprise. »

« Le sourcing a ouvert pas mal de choses. Là où on pouvait se poser la question avant de répondre ou pas et beaucoup d'appels d'offres étaient infructueux parce que les questions effectivement ne nous convenaient pas. Une grosse difficulté aussi dans l'appel d'offres, c'est que chaque mot va compter.



Si la réponse est blanc ou noir, on pourra proposer du gris mais on hésitera peut-être à le faire. L’avantage d'avoir échangé au préalable, c'est de savoir ce qui est attendu. Cela nous permet aussi d’apporter des conseils »

« Peut-être que collectivement, vous pourriez nous donner, à défaut d'écrire des cahiers des charges, une liste de questions auxquelles il faudrait répondre ? Ce qui vous permettrait d'avoir une connaissance aiguë du besoin, et qui obligerait l'acteur public à se questionner bien au-delà de l'idée qu'il peut avoir du sujet. Les acheteurs sont souvent très polyvalents sur un grand nombre de segments d'achat et l'accès à cette connaissance est compliqué »,