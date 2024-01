Maria Harti, nommée directrice générale de La Méridionale

" Avec le soutien de Jean-Emmanuel SAUVEE et du Conseil d’administration, Maria Harti poursuivra le renforcement de La Méridionale engagé depuis son acquisition par le Groupe CMA CGM " indique un communiqué de presse de l'entreprise.



La Méridionale a commandé deux nouveaux bateaux qui seront livrés en 2027. Par ailleurs, un plan d’investissement a été mis en place pour moderniser la flotte actuelle.



La compagnie projette aussi de lancer une nouvelle ligne entre Toulon, Ile Rousse et Livourne à compter du 6 avril.



À l’occasion de sa nomination, Maria HARTI a déclaré : " Je suis très heureuse de rejoindre La Méridionale, une compagnie maritime française de premier plan. Je mettrai toute mon énergie et toute mon expérience au service de la croissance de l’entreprise, dans un esprit de dialogue et d’innovation et autour d’un projet commun construit avec les équipes de La Méridionale."