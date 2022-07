Marseille : 6 hôtels Accor labellisés Clef Verte

"L’idée est d’encourager, de fédérer et d’accompagner l’écosystème touristique local vers un tourisme plus responsable, afin d’améliorer la qualité d’accueil des touristes (de loisirs et d’affaires) et de les sensibiliser aux enjeux d’un développement pérenne de notre destination. Un service spécifique au développement du tourisme durable a d’ailleurs été créé au début de l’année 2020 au sein de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès."

"Ce projet, initié en 2020 sous l’ancienne municipalité marseillaise, sera déployé jusqu’en 2024, année des Jeux Olympiques, l’une des doléances du Comité était que les hôtels partenaires s’engagent vers une labellisation éco responsable, et la tenue du congrès IUCN à Marseille a également accéléré ce processus de labellisation."

Le groupe Accor, s’est associé à l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille (OMTCM) afin d’être accompagné dans la labellisation Clef Verte de certains établissements marseillais.Maxime Tissot directeur de l’OMTCM explique :Que faire cet été à Marseille Mardi 19 juillet, le label Clef Verte a été décerné à 6 hôtels marseillais du groupe Accor. Cette labellisation vient en plus du programme PLANET 21 développé au sein du groupe Accor.précise un communiqué de l'OMTCM.12 nouveaux établissements dont 7 pour le seul groupe Accor rejoindront le programme avant la fin de l’année.Marseille comptabilisera en fin d’année le plus de lauréats (en proportion de son parc hôtelier composé de 104 établissements) parmi les villes françaises engagées dans la labellisation Clef Verte .