Marseille : les guides conférenciers proposent des visites gratuites de la ville

A l'occasion de la journée mondiale des guides conférenciers, le 21 février 2020, les adhérents de l’association Provence Guide Interprète (PGI) proposeront gratuitement des visites de Marseille afin de sensibiliser le public au métier de guide conférencier et de faire bénéficier les Marseillais et touristes de leurs connaissances et de leurs anecdotes.



3 visites gratuites de 30 minutes auront lieu vendredi 21 février à : 10h, 10h45 et 11h30.



Ces 3 créneaux de visites se feront au départ de 4 monuments :



- devant les grilles de la cathédrale de la Major,

- devant les grilles de la Vieille Charité,

- sur le parvis de l’abbaye de Saint-Victor,

- sur le parvis de l’Hôtel de Ville.



Les guides seront facilement identifiables avec un panneau Office de Tourisme et il suffira de se présenter à eux pour intégrer la visite. Aucune réservation ni inscription préalable ne sera nécessaire.