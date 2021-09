Mayotte : le CDT devient une agence d’attractivité et de développement touristiques

Ainsi, l'agence va les projets d’investissements touristiques pour le développement de la destination Mayotte. L’agence développera également de nouvelles compétences au service des institutionnels et des opérateurs privés, avec notamment la mise en place d’un observatoire, d’un service de marketing territorial et de prestations d’ingénierie touristique.



Dans un premier temps, l’AaDTM se dote aussi d’une nouvelle identité visuelle au service du tourisme et de l’attractivité.



L’AaDTM décline deux marques de destination avec son logo : Mayotte Forever et Mayotte Unlimited.



Mayotte Forever s’attache à la destination touristique, avec la volonté de se positionner comme une destination toujours présente et qui marquera le voyageur à jamais, avec une collection précieuse de souvenirs et d’expériences.



Mayotte Unlimited s’adresse davantage aux acteurs économiques, appelant à la créativité et à l’infinité des possibilités quant à leurs projets sur l’île.