Micro-aventures dans les Alpes : Prolonger l’été, ça vous dit ?

" Nous remercions chaleureusement Alban, notre super guide de la journée. Nous en avons pris plein les yeux et le cœur avec qu’une seule envie, y revenir pour découvrir d’autres territoires autour de ce Mont Blanc qui nous domine ! ” (Michaël - Août 2020)



Notre guide expert de la montagne vous accompagne pour une randonnée emblématique des Alpes !



Rejoignez avec lui le sommet de l'Aiguille du Midi et profitez d’un panorama exceptionnel sur le massif du Mont Blanc. L'expérience se poursuit par une randonnée en balcon et un repas composé de produits du terroir en direction de la Mer de Glace. Ouvrez bien l’œil et observez la faune qui habite ce décor montagnard. Alban, votre guide, saura vous aiguiller et aura sûrement quelques anecdotes à vous partager.



De quoi prendre l'air et se dépayser le temps d'une journée, loin des tumultes de la ville !