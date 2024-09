MisterFly PRO : Les 4 nouveautés de la rentrée

Les Schedule changes (modifications de plans de vol) parfois imposés, parfois soumis à votre accord, peuvent être une source de stress pour vous et vos clients. MisterFly PRO a donc simplifié son process de gestion afin de vous faire gagner du temps et de la sérénité.

Lorsqu'une compagnie aérienne opère un Schedule change impactant votre réservation, vous recevez une notification par mail, dans lequel figure un lien qui vous permet d'accéder à votre dossier pour prendre connaissance du nouveau plan de vol et des modifications intervenues sur le plan de vol initial. Désormais, vous n'avez plus à contacter les équipes B2B de l’enseigne pour traiter vos Schedule changes, vous êtes totalement autonome pour les gérer à partir de votre réservation via l’onglet « Nouveau plan de vol ».