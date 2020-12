Misterfly, Air Caraïbes, Air France... le tourisme de retour en décembre 2020 ?

Et ce n'est pas Marc Rochet, le président d'Air Caraïbes et de French Bee qui dira le contraire.



"Le business est vitriolé, mais il y a une véritable embellie sur l'Outre-mer. " Et ce ciel ensoleillé dans la tempête 2020 ne vient pas seulement des annonces de novembre.



" Il faut ajouter à cela, le fait qu'il y a quand même une simplification et une meilleure compréhension de la politique de test du gouvernement, de la part des voyageurs, " explique le patron de la compagnie.



Sans oublier la punition pour les skieurs qui devront attendre 2021 avant de rechausser leurs skis alpins. Malgré ce léger mieux, il convient de ne pas crier victoire trop vite.



" Je ne pense pas qu'on fera en décembre 2020, les chiffres de 2019. Cela s'améliore, mais nous serons en deçà. J'ai un motif d'espoir, c'est que nous engageons plutôt correctement sur les 3 premières semaines de janvier. "



Autant en décembre, la clientèle est majoritairement affinitaire, autant janvier signifie le retour des... touristes.



" Nous vendons bien la République Dominicaine, donc nous parlons une fois de plus de tourisme. Nous voyons les voyageurs loisirs revenir, c'est encourageant. "



A noter, que la Polynésie accuse un certain retard, par rapport aux autres destinations des DOM-TOM.



Alors qu'en novembre 2020 le trafic n'a représenté que 12% de celui de novembre 2019, " je fais partie de ceux qui pensent que nous devrons nous repenser. Je ne pense pas que ce n'est pas en desservant des tonnes d'argent que nous arriverons à nous repenser, " tacle, Marc Rochet.



Sur le plan commercial, il y a beaucoup de choses à changer, mais il ne faut pas rêver. Le yield management ne cessera pas, même si les tarifs doivent être plus lisibles.



Ce n'est pas la seule transformation.



" Le monde d'après sera composé aux entreprises qui s'adaptent très vite, donc les low costs en Europe, elles ont une avance sur nous.



Il faudra être capable de baisser nos coûts, c'est un challenge, il faut diminuer le nombre de divisions hiérarchiques dans l'entreprise, puis rendre nos produits faciles et sexy pour nos clients.



Nous devons améliorer l'accueil et l'ambiance à bord. "



Pour le patron d'Air Caraïbes, une grande menace pèse au-dessus des têtes des agents de voyages.



" Il y a une forte montée du digital. Cette montée est venue d'un besoin de voyager, mais aussi de se rassurer, il faut que les agences de voyages ouvrent, expliquent. Je suis convaincu que les agences ont un potentiel plus fort après qu'avant. "



Alors que selon la Fevad, l'e-commerce a fait en 2020 un bond de 10 ans, rien ne dit que le retour en arrière sera aussi rapide. Il y a aussi peut-être un frein pour les distributeurs.



" La confiance dans les agences de voyages a été un peu altérée. Avec l'ordonnance nous avons fait les poches à nos clients, même si les compagnies les ont faites sans autorisation, " compare Jean-Pierre Mas le président des EDV.



Pendant que les OTA étaient ouvertes 24h/24 et 7 jours sur 7, les agences physiques dépassaient à peine quelques heures hebdomadaires. Il est temps pour les agents de voyages de reprendre position.



" Si voulons rétablir la confiance, cela ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Nous discutons aussi avec la DGE pour accélérer la digitalisation de nos points de vente, nous ne pourrons pas faire sans, " selon le patron du syndicat.



L'année 2020 se termine, la suivante sera celle de toutes les inconnues.



" Nous allons vivre avec la covid, voyager avec la covid. L'assurance d'un point de vue général sera l'un des sujets de notre prochaine visio, le 13 janvier 2021, mais aussi de l'avenir de l'APST.



Elle va continuer, il n'y aura pas de rupture. J'espère que nous allons pouvoir nous remettre tous dans le sens de la marche. Je vous souhaite tous de bien travailler et reprendre les fondamentaux de notre métier durant ces vacances. "



Quelles soient studieuses ou festives, bonnes vacances à tous !"