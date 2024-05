Mondial Tourisme emmène 94 agents de voyages en Tunisie

94 agents de voyages venant de toute la France et travaillant pour différents réseaux de distribution ont été conviés par Mondial Tourisme à participer à un grand éductour à Hammamet en Tunisie du 17 au 20 mai.Ce voyage organisé (en partenariat avec Novelair) au départ de 7 villes françaises, combinait visites professionnelles, détente et culture.Hammamet se situe à 2h de vol en moyenne de la France.Les agents de voyages ont pu visiter une partie de la production du TO avec notamment 3 de ses Mondi Club : le Vincci Marillia 4* où les participants ont pu apprécier un déjeuner, le Nozha Beach Resort 4* qui vient tout juste de rouvrir ses portes après une totale rénovation cet hiver et le Shalimar 4* établissement 100% Mondi Club où les agents de voyages ont participé à dîner festif ponctué par un feu d’artifice.