Mondial Tourisme emmène ses partenaires à la découverte de la Laponie et de ses aurores boréales

Pour clôturer une saison hivernale qui a rencontré un franc succès auprès des clients du tour opérateur, Mondial Tourisme a proposé à une quinzaine de partenaires, tous réseaux de distribution confondus, de franchir le cercle polaire et de partir à la découverte des charmes de la Laponie Finlandaise.

Rédigé par Laure Chevrinais, Mondial Tourisme le Lundi 28 Mars 2022

Arrivés en milieu d’après-midi à l’aéroport de Kittila où la température était quelque peu élevée pour la saison, le groupe fut accueilli par Jérôme, guide français installé en Laponie depuis de nombreuses années et amoureux de cette terre dont il n’a cessé de conter l’histoire durant le séjour avec grand enthousiasme.



Les 2 premières nuits se sont passées à l’hôtel Samperin Savotta niché au cœur d’une nature enneigée et loin de toute agitation citadine. Installés dans les différentes parties de l’hôtel (chalet, lodge, bâtiment principal), les participants ont pu goûter à la quiétude du lieu. Le programme fut chargé mais offrit la possibilité à chacun de tester les nombreuses activités proposées dans les différents programmes du voyagiste.



Balade en traîneaux tirés par les chiens, visite d’une ferme de rennes où l’éleveur Ekki prit plaisir à partager ses traditions ancestrales tout en offrant un jus de baies rouges, puis ce fut le moment d’enfourner les motoneiges et de partir au travers de forêts immaculées pour rejoindre un grand lac gelé où le groupe fut initié à la pêche sous glace….Fort heureusement, la cuisinière de l’hôtel n’avait pas tout misé sur le retour de pêche, car le dîner aurait été bien léger…tout le monde rentra bredouille mais heureux de cette expérience.



Vint ensuite le moment du sauna, véritable institution locale, suivi pour les plus courageux d’une brève immersion dans l’eau glacée du lac. Nous ne donnerons pas les noms, mais il en manquait beaucoup à l’appel à ce stade du programme…

Après un dîner d’adieu offert par Niko le propriétaire de l’hôtel et une seconde nuit passée dans ce cadre enchanteur, le groupe prit la route de la petite ville d’Yllas afin de visiter les hôtels Yllas Lake et Yllas Rinne proposés dans la brochure de Mondial Tourisme. L’après-midi fut l’occasion de tenter une nouvelle expérience : l’ice floating, habillés d’une combinaison de survie, les participants n’ont cette fois ci pas hésité une seconde à se jeter à l’eau pour connaître les sensations relaxantes de flotter dans un lac glacé.



Après la visite du Snow Village et un verre partagé au bar de glace, le groupe prit la direction de la station de ski de Levi où certains se sont prélassés dans le magnifique spa de l’hôtel Levi Spa, quand d’autres ont parcouru les rues de la station à la recherche de quelques souvenirs.



Pour le dernier soir en Laponie, un dîner traditionnel sami fut organisé où chacun put goûter aux spécialités locales. Le ciel étant parfaitement dégagé, les aurores boréales (tant attendues !) se sont manifestées pour le plus grand bonheur de tous, provoquant chez certains des cris de joie. Pour coller parfaitement aux traditions finlandaises, la soirée se termina en karaoké dans un pub de la station où les volontaires purent donner de la voix….l’histoire ne dit pas jusqu’à quelle heure !

Toutes les bonnes choses ayant une fin, il a fallu à regret quitter dès le lendemain cette région si fascinante qui aura permis à chacun, l’espace de 4 jours, de prendre un grand bol d’air et de se sentir complètement déconnecté, de quoi faire le plein d’énergie pour aborder la saison estivale qui commence.



Mondial Tourisme tient à remercier tous les participants de cet éductour, qui par leur bonne humeur ont su en faire un moment certes de travail mais avant tout de partage et de découvertes et rappelle que les ventes pour la saison prochaine sont d’ores et déjà ouvertes.



Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme

Responsable Régional Rhône-Alpes

Tél. : 06 42 97 30 52

david.vincent@mondialtourisme.fr



Jean FRESPECH

Responsable Régional Sud-Ouest

Tél. : 06 08 90 76 63

jean.frespech@mondialtourisme.fr



Sonia HAYI

Responsable Régionale Paris IDF & Nord / Est

Tél. : 07 85 05 25 53

sonia.hayi@mondialtourisme.fr



Christophe LABICHE

Responsable Régional Paris et Centre

Tél. : 06 07 79 67 81

christophe.labiche@mondialtourisme.fr



Bertrand DEGOIS

Responsable Régional Ouest

Tél. : 06 82 47 90 31

bertrand.degois@mondialtourisme.fr



Yves Le Jeune

Chargé de promotion Région Est

Tél. : 06 49 09 20 47

yveslejeune@mondialtourisme.fr



Zino BENMEGAL

Responsable Régional PACA

Tél. : 06 35 36 19 16

zino.benmegal@mondialtourisme.fr





Service groupe :



Carole HOULLIER

Responsable du service groupe

Tél. : 06.42.97.54.02

