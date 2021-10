Montagne : Voyages Internationaux lance Travel Pyrénees

Une offre ski clé en main sur les Pyrénées

Voyages Internationaux lance une nouvelle marque dédiée à la France et plus particulièrement à la montagne : Travel Pyrénées. Le tour-opérateur déploie ainsi une activité de réceptif à l'attention des clientèles étrangères et notamment britanniques et met également son savoir-faire au service des agences avec des offres de séjours au ski clé en main.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 6 Octobre 2021

