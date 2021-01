Montagne : déjà 1,7 milliard d’euros de pertes estimées pour les stations de Savoie et Haute-Savoie

Le mois de janvier n'est pas mieux, avec 27% de taux d’occupation en moyenne, soit -58%. " Les effets sont cataclysmiques pour l’économie de la montagne et en particulier en Savoie Mont Blanc où le tourisme représente 50% et 30% des PIBs respectifs de la Savoie et de la Haute-Savoie ".



" Aujourd’hui, à moins d’un mois des vacances de février qui pèsent 35% de la saison en Savoie Mont Blanc, le gouvernement ne s’est engagé à donner aucune perspective plongeant ainsi les vacanciers dans un flou aux conséquences désastreuses avec des risques d’annulations et de reports de séjours sur des destination concurrentes ", précise Savoie Mont-Blanc.



Avant d'ajouter : " au-delà des difficultés financières auxquelles ils doivent faire face, les acteurs de la montagne, permanents comme saisonniers, sont aujourd’hui psychologiquement fragilisés faute de pouvoir exercer leurs métiers.



Une situation rendue plus anxiogène encore si aucune décision favorable du gouvernement n’est donnée dans les meilleurs délais, afin de pouvoir a minima tenter de sauver les vacances de février ".



L'agence pointe également "l’exception française" en ce qui concerne la fermeture des remontées.



" Si l’Allemagne conserve ses domaines fermés, on compte en Europe plus de pays où les remontées mécaniques fonctionnent, comme la Suisse ou l’Espagne.



D’autres ont trouvé un compromis avec une ouverture aux skieurs domestiques, à l’instar de l’Autriche depuis le 24 décembre ou de la principauté d’Andorre, depuis le 2 janvier. Même l’Italie avance la date du 18 janvier. "