Montagne : le 7 janvier 2021 paraît cuit, à quand une réouverture des remontées mécaniques ?

En attendant, " nous traitons des sujets de fonds, comme sur notre positionnement stratégique lors de la période estivale. Avec par exemple la création d'une piste cyclable reliant les 3 vallées, " nous dévoile Marlène Giacometti, la directrice de l'office de tourisme des Ménuires.



Et pour ceux qui attendent au-delà de la visibilité sur une ouverture ou non en janvier et février, les acteurs demandent maintenant que l'Etat sorte la planche à billets.



" Il faut impérativement que les Entreprise de taille intermédiaire (ETI) soient englobées dans les aides, sinon nous serons les oubliés de l'affaire. Nous avons besoin de visibilité financière pour que le rebond puisse avoir lieu, " souhaite Bruno Clément, le directeur général adjoint de mmv.



Pour son syndicat, il faut aller encore plus loin.



" Nous avons beaucoup échangé avec le gouvernement pour exiger un dispositif ad hoc à celui des remontées mécaniques. D'ailleurs le Premier ministre avait promis que toutes les activités impactées soient indemnisées comme il se doit, " réclame la SNRT.



Finalement, ce n'est pas encore le cas. Et le fonds de solidarité déplafonné à 200 000 euros ne suffit pas aux acteurs ayant des pavillons avec plusieurs centaines de chambres.



Et même du côté des remontées mécaniques, l'heure n'est pas à l'angélisme, puisque les fameuses aides promises ne sont toujours pas arrivées.



" Pour l'instant rien n'est sûr, nous devons obtenir l'accord de la Commission européenne.



Aujourd'hui nous n'avons pas la certitude que la parole du gouvernement soit respectée et si tel était le cas, l'argent n'arriverait pas avant février, " rapporte Alexandre Maulin.



Des déclarations qui font craindre le pire.



Alors que les acteurs ont quasiment fait une croix sur janvier, tout le monde regarde avec anxiété février prochain.



" L'avenir des stations et de notre modèle économique se joue maintenant.



Les ressources fiscales et domaniales seraient très amputées, il y aura forcément des conséquences. Et à la montagne si nous n'investissons pas tous les ans, nous perdons de la compétitivité, " prédit Joël Retailleau le DG de l'ANMSM.



Le scénario du pire que tout espère éviter...