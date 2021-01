Montagnes du Jura : Tout Un Monde Dehors !

En hiver c'est le blanc qui pose le décor et qui donne le ton : résolument nordique.La neige forme des chemins de traverse entre les villages, élargit le territoire du voyageur et incite à l’exploration.Les Montagnes du Jura invitent le trappeur qui sommeille en chacun à se laisser porter par l’appel du Grand Nord.Avec ses pentes douces et ses combes enneigées, les Montagnes du Jura se prêtent naturellement à une palette d’activités. Grâce à un réseau de sites nordiques regroupés au sein de l’Espace nordique Jurassien, le voyageur en mal d’espace et de liberté trouvera matière à s’évader !domaines nordiquesde pistes de ski nordique (classique et skating)itinéraires piétons et raquettessites labelisés Nordic Franceespaces ludiques: GTJ ski de fond: GTJ raquettes L'Espace nordique Jurassien c'est une multitude de domaines et de pistes. Le ski de fond y tient la vedette. Les fondus de cette glisse opteront pour l'itinéraire de la Grande Traversée du Jura.La Grande Traversée du Jura ne se fait pas uniquement à pied ou en VTT, mais également en ski Backcountry ! Entre Mouthe et Giron, les randonneurs se baladent en toute tranquillité, en suivant un itinéraire balisé spécialement créé pour le ski de randonnée, et contemplent les paysages enneigés des Montagnes du Jura tout en profitant des joies de la glisse. Cet itinéraire s’adapte à tous les niveaux et toutes les envies mais toujours avec la même philosophie : le bien-être de la glisse dans un environnement intact et grandiose ! Et pour les moins téméraires/contemplatifs, il existe aussi un itinéraire dédié à la raquette. A chacun sa GTJ Autre option, La Transjurassienne68 km de course de fond, voici une compétition réservée aux sportifs accomplis.Si vous êtes plutôt contemplatif, alors placez-vous côté public et venez soutenir des milliers de skieurs, dont des champions internationaux de la discipline.Plus qu’une compétition, la Transjurassienne est un véritable évènement !