Mort de Philippe Tesson : patron de presse et père d'Austral Lagons

Homme de lettres et de théâtre, journaliste et éditorialiste, Philippe Tesson, est décédé le 1er février 2023 à l'âge de 94 ans.



Fondateur et patron du "Quotidien de Paris" , il avait notamment créé un groupe de presse qui rassemblait d'autres titres tels que le Quotidien du médecin, le Quotidien du Maire ou encore le Quotidien du pharmacien.



L'univers du tourisme ne lui était pas étranger. Il a accompagné Hélion de Villeneuve et le tour-opérateur Austral Lagons pendant près de 20 ans.



L'histoire commence il y a plus d'un demi-siècle.



A côté du groupe de presse, Philippe Tesson et son épouse Marie-Claude Tesson-Millet, décident de fonder Quotidien Voyages, une agence destinée à faire voyager ses lecteurs : médecins, pharmaciens...



"Et ça a très bien marché" lançait Philippe Tesson à l'occasion des Victoires du Tourisme, organisées à l'époque par le Quotidien du Tourisme (qui n'a aucun lien avec le groupe de presse créé par Philippe Tesson ndlr).



A la fin des années 90, les titres de presse du Groupe Quotidien co-fondé par Philippe Tesson sont ensuite revendus à Vivendi. Philippe Tesson ne garde que l'activité voyage.



Cette dernière évolue et devient par la suite Quotidien Voyages Lagons, un tour-opérateur spécialiste de Tahiti.



En juillet 2002 Hélion de Villeneuve rejoint l'aventure. Approché par Philippe Tesson et Philippe Cornubert, fondé de pouvoir de Philippe Tesson, pour redresser la barre, le trio rachète Austral Voyages, leader sur les Seychelles à la compagnie aérienne Air Austral. Objectif : se diversifier sur l'Océan indien.



La fusion entre Quotidien Voyages Lagons et Austral Voyages est actée. Austral Lagons était né ! La holding présidé par Philippe Tesson devient alors actionnaire majoritaire.