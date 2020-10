N°3 #PartezenCorse : nos dix bonnes raisons de visiter la Corse à l’automne

Rédigé par Agence du Tourisme de Corse le Lundi 5 Octobre 2020

La Corse, accessible toute l’année



Retrouvez toutes les informations sur l'accessibilité à la Corse :

À 174 km des côtes françaises, 80 km de l'Italie, 12 km de la Sardaigne, en pleine mer Méditerranée, la Corse est desservie toute l'année par des compagnies maritimes et aériennes depuis la France et de nombreux pays étrangers.

La Corse, loin de la foule estivale Avec une population avoisinant les 350 000 personnes, la Corse accueille chaque année 3 millions de touristes concentrés à 72% sur les mois de mai à septembre.

Et pourtant… visiter la Corse en avant et après-saison se révèle être une vraie bonne idée !

Loin de la foule estivale, l’Île de Beauté dévoile son potentiel grandeur nature. Tout y est encore possible en termes d‘activités avec la garantie d’une meilleure disponibilité de la part des professionnels.

La Corse, l’île où il fait beau (presque toute l’année) Avec un climat méditerranéen typique et 2 750 heures d’ensoleillement annuel, la Corse est une des régions les plus ensoleillée de France avec des températures de début d’automne avoisinant les 20°C.

La température de l’eau est elle aussi très agréable entre juin et octobre, car comprise entre 19°C et 23°C avec des pics à 27°C durant les mois de juillet et août.



La Corse et ses hébergements de caractère prêts à vous accueillir

Une offre très éclectique en capacité à répondre aux attentes de tout type de clientèle y compris en après-saison



Retrouvez notre sélection d'hébergements de caractère dans lesquels il fait bon séjourner durant l'automne :

La Corse compte 5 045 hébergements marchands dont 452 hôtels, 210 campings, 333 Résidences de tourisme et villages de vacances, 4 050 locatifs et 1 350 gîtes de France pour un total de 163 000 lits.

Une offre très éclectique en capacité à répondre aux attentes de tout type de clientèle y compris en après-saison

La Corse et son étonnante gastronomie En Corse, les traditions sont vivantes et nourrissent la gastronomie qui tient une place de premier ordre. Les fins palais apprécieront la qualité des produits d’un terroir authentique où se mêlent parfums de châtaigne et d’agrumes, douceur salée de la charcuterie, une large gamme de produits de la mer, fromages onctueux ou vins et liqueurs.



Focus sur la gastronomie corse labellisée

Le saviez-vous ? les produits corses bénéficient de plusieurs labels.

En effet la Corse compte : 4 AOC Vins de Corse, AOC Muscat du Cap Corse, AOC/AOP Miels de Corse, Mele di corsica AOC/AOP Brocciu, AOC/AOP Huile d’olive de Corse –Oliu di Corsica, AOC/AOP Farine de châtaigne de Corse – Farina castagnina corsa, AOC Prisuttu - Jambon sec de Corse, AOC Coppa di Corsica – Coppa de Corse, AOC Lonzu - Lonzo de Corse et deux IGP pour les clémentines et kiwi corses



La Corse, une île qui propose des activités sportives de pleine nature toute l’année

Avec 1 000 km de côtes, nos clientèles ont également le choix parmi les activités nautiques : planche à voile, kitesurf, stand up paddle, kayak de mer... si la météo le permet !



Focus sur la Corse, terre de vélo !

Un site de VTT labellisé par la FFC propose plus de 220 km de pistes et sentiers en Balagne



#NOUVEAUTÉ

Avec 13 étapes, 550 km, des cols à grimper, des villages à explorer, l'itinéraire GT20 permet de relier à vélo, le Nord et le Sud de l'île pour découvrir une Corse insolite et authentique.

La Corse, 9 destinations en une ! Nous vous proposons une découverte virtuelle de nos 9 micro-régions, diversité et dépaysement garantis ! https://bit.ly/3iabyg9

La Corse pour vivre une expérience en famille durant les vacances



FOCUS Cultivez-vous avec vos enfants ! Partez à la découverte de notre patrimoine historique et découvrez à travers lui notre histoire : 85 tours génoises recensées ceinturant l'île, les citadelles de Bastia, Bonifacio, Calvi, Corte, Porto- Vecchio, St Florent visibles et accessibles, les sites antiques d'Aleria, Filitosa, Cucuruzzu, Capula, Araghju, Cauria - signe d'une présence humaine sur l'île dès la préhistoire – à vous de choisir !

Et si vous profitiez des vacances scolaires pour découvrir la Corse en famille ? Les vacances de la Toussaint sont l'occasion de découvrir la Corse avec vos enfants. Vous pourrez arpenter les sentiers des sites antiques à la découverte de menhirs, forteresses, châteaux et autres marques d'occupation depuis la préhistoire. Vous pourrez atteindre les sommets des cimes en vous initiant ensemble à l'accrobranche ou via ferrata. Et pourquoi ne pas aller à la découverte des tortues dans un parc animalier ?

La Corse et ses espaces préservés



Focus sur l’île verte

6 réserves naturelles

4 100 km² de forêt et de maquis

40 lacs de montagne

30 fleuves et rivières

1 parc naturel régional couvrant plus d'un tiers du territoire

1 site naturel inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO

2 parcs marins

Focus sur les 10 engagements du Touriste Eco-Responsable pour voyager en Corse

https://bit.ly/342UOT6

Cette période automnale est aussi l'occasion de découvrir en famille la faune et la flore insulaires. Des plantes endémiques aux oiseaux migrateurs, vos sens et ceux de vos enfants seront en éveil. Direction les réserves naturelles pour peut-être avoir la chance d'admirer les flamants rose venus faire une halte lors de leur migration ou encore apercevoir des balbusard pêcheurs, des milans royaux ou des faucons pèlerins dans des espaces préservés.

6 réserves naturelles
4 100 km² de forêt et de maquis
40 lacs de montagne
30 fleuves et rivières
1 parc naturel régional couvrant plus d'un tiers du territoire
1 site naturel inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
2 parcs marins

Focus sur les 10 engagements du Touriste Eco-Responsable pour voyager en Corse



La Corse, destination idéale pour un séjour slow tourisme

Pour renouer avec l'essentiel en cette période anxiogène de crise sanitaire, communier avec une nature riche et abondante, vivre une expérience singulière loin d'un tourisme masse, aller à la rencontre d'une population qui se fera une joie de partager sa culture, sa gastronomie, ses savoir-faire et son histoire, ou tout simplement prendre le temps, la Corse est LA destination idéale pour vous ressourcer.

https://bit.ly/2SgT03e

La Corse dispose d’un grand nombre d’atouts pour un séjour « slow tourisme » réussi.Pouren cette période anxiogène de crise sanitaire, communier avec une nature riche et abondante, vivre une expérience singulière loin d’un tourisme masse, aller à la rencontre d’une population qui se fera une joie de partagerou tout simplement prendre le temps, la Corse est LA destination idéale pour vous ressourcer.

FOCUS Clientèles MICE Proximité et dépaysement pour les clientèles MICE



Tous les acteurs insulaires du secteur des rencontres professionnelles qui sont plus que jamais fortement mobilisés, adaptent leur organisation pour que les évènements se déroulent dans les meilleures conditions. Agences réceptives composées de professionnels dotés d’une expertise reconnue, une nouvelle fois montrent leur adaptabilité, soucieux de la sécurité de chacun et proposent des évènements dans le respect des gestes barrières indispensables.



Porté par la dynamique de la marque territoriale, Safe Corsica autour des valeurs de sécurité, de confiance, les socioprofessionnels l’adoptent pour émettre collectivement le signal fort « venez en Corse en toute sécurité » avec notamment un protocole strict dans les établissements touristiques, une politique de formation et un référent hygiène.



Aussi, avec pour objectif de sensibiliser à nouveau les organisateurs d’évènements professionnels, le Convention Bureau souhaite informer au mieux afin que les salariés des entreprises reprennent la route vers la Corse, que les rencontres professionnelles contribuent à nouveau à créer du lien, répondant au besoin fondamental de se retrouver et d’échanger.



A ce titre la Compagnie de transport régionale AIR CORSICA, partenaire incontournable de l’Agence du Tourisme de la Corse, s’implique à ses côtés à la mise en relation entre opérateurs insulaires (réceptifs, structures hôtelières, Palais des Congrès, et clientèles affaires, agences et entreprises) permettant de développer des produits spécifiques afin de booster l’organisation de séjours Affaires.



Le programme Winter d’Air Corsica, de novembre 2020 à Mars 2021 reprendra avec :

- Les dessertes de Lyon : 3 vols hebdomadaires sur Ajaccio et Bastia les lundis, mercredis et vendredis.

- Les dessertes Paris Orly, Marseille et Nice : 3 vols quotidiens minimum dans les 2 sens sur Ajaccio et Bastia, 1 vol quotidien sur Calvi et Figari

- Les desserte Toulouse/Ajaccio : tous les lundis et vendredis.



Tarification MICE individuelle : de 5 à 40% de réduction sur le tarif public en vigueur au moment de l'achat. Le tarif comprend un bagage en soute de 23 kilos, un bagage cabine de 8 kilos (sur ATR) et 12 kilos sur Airbus, service à bord, enregistrement en ligne.

Tarification Groupes MICE > 10 personnes voyageant ensemble :



Le dernier trimestre 2020 verra la mise en place d'une plateforme dédiée aux professionnels après signature d'une convention pour l'organisation de séjours d'affaires avec automatisation complète du processus d'achat.

Possibilité offerte également de bénéficier de tarifs de location (en cas d'extension de séjour privé) avec le partenaire HERTZ de la compagnie.

www.aircorsica.com

Tous les acteurs insulaires du secteur des rencontres professionnelles qui sont plus que jamais fortement mobilisés, adaptent leur organisation pour que les évènements se déroulent dans les meilleures conditions. Agences réceptives composées de professionnels dotés d'une expertise reconnue, une nouvelle fois montrent leur adaptabilité, soucieux de la sécurité de chacun et proposent des évènements dans le respect des gestes barrières indispensables.

Porté par la dynamique de la marque territoriale, Safe Corsica autour des valeurs de sécurité, de confiance, les socioprofessionnels l'adoptent pour émettre collectivement le signal fort « venez en Corse en toute sécurité » avec notamment un protocole strict dans les établissements touristiques, une politique de formation et un référent hygiène.

Aussi, avec pour objectif de sensibiliser à nouveau les organisateurs d'évènements professionnels, le Convention Bureau souhaite informer au mieux afin que les salariés des entreprises reprennent la route vers la Corse, que les rencontres professionnelles contribuent à nouveau à créer du lien, répondant au besoin fondamental de se retrouver et d'échanger.

A ce titre la Compagnie de transport régionale AIR CORSICA, partenaire incontournable de l'Agence du Tourisme de la Corse, s'implique à ses côtés à la mise en relation entre opérateurs insulaires (réceptifs, structures hôtelières, Palais des Congrès, et clientèles affaires, agences et entreprises) permettant de développer des produits spécifiques afin de booster l'organisation de séjours Affaires.

Le programme Winter d'Air Corsica, de novembre 2020 à Mars 2021 reprendra avec :

- Les dessertes de Lyon : 3 vols hebdomadaires sur Ajaccio et Bastia les lundis, mercredis et vendredis.
- Les dessertes Paris Orly, Marseille et Nice : 3 vols quotidiens minimum dans les 2 sens sur Ajaccio et Bastia, 1 vol quotidien sur Calvi et Figari
- Les desserte Toulouse/Ajaccio : tous les lundis et vendredis.

Tarification MICE individuelle : de 5 à 40% de réduction sur le tarif public en vigueur au moment de l'achat. Le tarif comprend un bagage en soute de 23 kilos, un bagage cabine de 8 kilos (sur ATR) et 12 kilos sur Airbus, service à bord, enregistrement en ligne.

Le dernier trimestre 2020 verra la mise en place d'une plateforme dédiée aux professionnels après signature d'une convention pour l'organisation de séjours d'affaires avec automatisation complète du processus d'achat.

Possibilité offerte également de bénéficier de tarifs de location (en cas d'extension de séjour privé) avec le partenaire HERTZ de la compagnie.

Marie-Ange Celli :

Retrouvez toutes les informations sur la destination Corse sur notre site www.visit.corsica

Marie-Ange Celli : macelli@atc.corsica
Olivier Lucchini : olucchini@atc.corsica

